От повитух до говорящих «фантомов»: как изменился медколледж за 155 лет

Фото Алексея Пирязева

5 декабря Тульский областной медколледж празднует день рождения. Пообщались с директором и узнали, как выглядит старейшее учебное заведение сейчас.

Студенты в белых халатах перепрыгивают через ступеньку — торопятся на пары. Им некогда рассматривать винтажные фотографии, висящие на стене. А мы с удовольствием разглядываем: на снимках — все 155 лет истории областного медколледжа.

Тульский областной медицинский колледж — одно из старейших учебных заведений в России. Современная структура ТОМК появилась намного позже, а тогда, 1 октября 1869 года, Василий Григорьевич Преображенский основал его как Тульскую повивальную школу.

Сегодня медколледж включает в себя основное образовательное учреждение в Туле и три филиала: в Новомосков­ске, Узловой и Белеве. В колледже обучается 2500 студентов. По сравнению с первым выпуском, который насчитывал дюжину-другую медиков, это число выглядит внушительно.

Готовят специалистов по четырем специальностям: сестринское дело, лечебное дело, лабораторная диагностика и фармация.

Денисов Алексей Викторович, директор медколледжа:

Алексей Денисов — В следующем году мы планируем набрать 590 студентов. С учетом всех филиалов у нас 121 преподаватель. Профессиональные модули у нас ведут практикующие врачи, потому что медицина не стоит на месте и студентам важно получать свежую информацию из первых уст. 90% учебного времени мы тратим на отработку практических навыков. Соответственно, закупаем большое количество современных муляжей и манекенов. За последние три года при поддержке правительства региона и губернатора мы сильно модернизировали материальную базу колледжа: полностью отремонтировали общежитие, открыли новые учебные аудитории в корпусе на ул. Демонстрации, 34, оснастили их цифровыми технологиями — медицина сегодня без них немыслима!

Также в колледже есть две учебные программы, по которым работает система здравоохранения Тульской области, — в том числе программа, которой пользуются сотрудники Тульского центра медицины катастроф. В них студенты отрабатывают функционал программы.

— И микроскоп у нас есть, как в онкодиспансере, — не без гордости говорит Алексей Викторович. — Важно, чтобы ребята выходили из колледжа уже подготовленными: знали, как работать с современным оборудованием, со специальным программным обеспечением.

Юлия Владимировна Жабо, заведующий практическим обучением:

Юлия Жабо — Я преподаю в медколледже с 2016 года. За это время он поменялся кардинально: было закуплено современное оборудование, которое помогает студентам как можно скорее освоиться на рабочем месте. Изменились и студенты, стали более пытливыми: теории им мало, хотят скорее руками что-то поделать. Многие студенты проходят производ­ственную практику в государ­ственных учреждениях здравоохранения региона. Моя задача как преподавателя здесь — «зажечь» глаза ребят. Объяснить, что их предназначение — помогать людям. С этим они обязательно справятся! Так интересно, когда они на переменах и на занятиях обмениваются опытом: «Ой, а у меня это было!» — «А у меня — такое!»

Восторг студентов и преподавателей можно понять. Аудитории и рекреации выглядят, как декорации из сериалов о врачах: стильный интерьер, качест­венные рабочие места, огромные интерактивные экраны.

Муляжи (они же манекены, или «фантомы») вызывают особый интерес. В силиконовой руке можно нащупать вену и взять из нее искусственную кровь, а говорящему «пациенту» — да-да, некоторые из них отзываются! — сделать массаж сердца.