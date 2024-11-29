От повитух до говорящих «фантомов»: как изменился медколледж за 155 лет

Студенты в белых халатах перепрыгивают через ступеньку — торопятся на пары. Им некогда рассматривать винтажные фотографии, висящие на стене. А мы с удовольствием разглядываем: на снимках — все 155 лет истории областного медколледжа.
Тульский областной медицинский колледж — одно из старейших учебных заведений в России. Современная структура ТОМК появилась намного позже, а тогда, 1 октября 1869 года, Василий Григорьевич Преображенский основал его как Тульскую повивальную школу.
Сегодня медколледж включает в себя основное образовательное учреждение в Туле и три филиала: в Новомосковске, Узловой и Белеве. В колледже обучается 2500 студентов. По сравнению с первым выпуском, который насчитывал дюжину-другую медиков, это число выглядит внушительно.
Готовят специалистов по четырем специальностям: сестринское дело, лечебное дело, лабораторная диагностика и фармация.
Денисов Алексей Викторович, директор медколледжа:
Алексей Денисов
— В следующем году мы планируем набрать 590 студентов.
С учетом всех филиалов у нас 121 преподаватель. Профессиональные модули у нас ведут практикующие врачи, потому что медицина не стоит на месте и студентам важно получать свежую информацию из первых уст. 90% учебного времени мы тратим на отработку практических навыков. Соответственно, закупаем большое количество современных муляжей и манекенов.
За последние три года при поддержке правительства региона и губернатора мы сильно модернизировали материальную базу колледжа: полностью отремонтировали общежитие, открыли новые учебные аудитории в корпусе на ул. Демонстрации, 34, оснастили их цифровыми технологиями — медицина сегодня без них немыслима!
Также в колледже есть две учебные программы, по которым работает система здравоохранения Тульской области, — в том числе программа, которой пользуются сотрудники Тульского центра медицины катастроф. В них студенты отрабатывают функционал программы.
— И микроскоп у нас есть, как в онкодиспансере, — не без гордости говорит Алексей Викторович. — Важно, чтобы ребята выходили из колледжа уже подготовленными: знали, как работать с современным оборудованием, со специальным программным обеспечением.
Юлия Владимировна Жабо, заведующий практическим обучением:
Юлия Жабо
— Я преподаю в медколледже с 2016 года. За это время он поменялся кардинально: было закуплено современное оборудование, которое помогает студентам как можно скорее освоиться на рабочем месте.
Изменились и студенты, стали более пытливыми: теории им мало, хотят скорее руками что-то поделать. Многие студенты проходят производственную практику в государственных учреждениях здравоохранения региона.
Моя задача как преподавателя здесь — «зажечь» глаза ребят. Объяснить, что их предназначение — помогать людям. С этим они обязательно справятся!
Так интересно, когда они на переменах и на занятиях обмениваются опытом: «Ой, а у меня это было!» — «А у меня — такое!»
Восторг студентов и преподавателей можно понять. Аудитории и рекреации выглядят, как декорации из сериалов о врачах: стильный интерьер, качественные рабочие места, огромные интерактивные экраны.
Муляжи (они же манекены, или «фантомы») вызывают особый интерес. В силиконовой руке можно нащупать вену и взять из нее искусственную кровь, а говорящему «пациенту» — да-да, некоторые из них отзываются! — сделать массаж сердца.
Лиза, студентка
4 курса
— Мне даже с визуальной точки зрения нравится находиться здесь. Когда увидели эти застекленные картины, были, конечно, в шоке. И рисунки студентов мне тоже очень нравятся. Здорово, что они делают наш колледж уютным.
Мне было интересно поработать с многофункциональной кроватью и с манекеном. У него все двигается!
После колледжа я хочу стать врачом — травматологом или гинекологом. В вузе будет больше теории, поэтому поработать с пациентами, как в колледже, не смогу: стараюсь больше времени уделять отработке практических навыков. Так что познаю тонкости профессии среднего медработника и буду двигаться дальше.
Аня, студентка 4 курса
— Я всегда была эмпатичным человеком и хотела помогать людям. Именно поэтому я поступила на «сестринское дело». Мне бы хотелось связать свою жизнь с оказанием медицинской помощи детям.
Мы очень благодарны за возможность учиться в таких условиях! С помощью «фантомов» — манекенов — мы можем в полной мере отрабатывать все необходимые манипуляции.
На первом этаже общежития оборудованы специальные учебные боксы — в них будущие фельдшеры и медсестры могут «поработать» в условиях стационара или представить себя в квартире у пациента.
Этажом выше студенты живут, учатся и отдыхают. Общежитие было построено в 1973 году, поэтому капитальный ремонт стал праздником для местных: чистая кухня, уютные комнаты, учебный зал и комната отдыха.
Этого филина-коменданта студенты колледжа смастерили сами.
— Привлечение квалифицированных кадров в медучреждения — одна из ключевых задач нацпроекта «Здравоохранение», — объясняет Алексей Викторович. — Мы приглашаем к студентам главврачей, чтобы ребята: а) знали, что практическая система здравоохранения их ждет, б) для того, чтобы практикующие врачи рассказали не только о радостях, но и о трудностях реальной работы. Ведь обратная сторона медали — кропотливый, ответственный труд, еще и вовремя с работы не всегда уходишь.
С 2023 года на базе колледжа при поддержке минздрава создан Центр содействия трудоустройству выпускников. Специалист центра информирует студентов о вакансиях, мерах соцподдержки, уровне заработной платы, условиях работы в больницах, а также сопровождает в процессе обучения до момента трудоустройства. Колледж готовит целевиков для Центра медицины катастроф, Тульского онкодиспансера, перинатального центра.
Также молодые специалисты могут рассчитывать на ряд различных мер поддержки: выплаты по программе «Земский фельдшер», выплата пяти окладов молодым специалистам после трех лет работы, компенсация найма жилья и предоставление служебных квартир. Фельдшеры ФАПов обеспечиваются служебными автомобилями.