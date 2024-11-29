Больше военных, чайлдфри вне закона и повышение пенсий: Какие законы вступают в силу в декабре

Фото Алексея Пирязева. По материалам «Парламентской газеты».

Рассказываем о законах, которые начинают действовать в первый зимний месяц.

1 декабря

Военных в России станет больше

С 1 декабря 2024 года штатная численность военнослужащих Вооруженных сил будет увеличена на 180 тысяч и составит 1,5 миллиона человек. Общая численность ВС РФ превысит 2,4 млн человек личного состава.

80-летним повысят пенсию

В декабре фиксированную выплату к пенсии повысят тем пожилым людям, которые в ноябре отметили 80-летний юбилей. Также на повышение пенсии могут рассчитывать россияне, получившие I группу инвалидности, - пишет "Парламентская газета".

Доплату устанавливают только по одному из двух оснований, но в обоих случаях ее размер — 100 процентов фиксированной выплаты к пенсии. Размер фиксированной выплаты в 2024 году — 8134 рубля 88 копеек.

Если фиксированную выплату удвоили, например, когда человек получил первую группу инвалидности, то второй раз, при достижении им 80 лет, ее повышать не будут.

Участников СВО освободят от исполнительского сбора

Участников спецоперации освободят от уплаты исполнительского сбора (это денежное взыскание, которое нужно оплатить, если не погасить долг вовремя. Он составляет 7% от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества).

Иностранцы будут сдавать биометрию

С 1 декабря 2024 года по 30 июня 2026 года в России проведут эксперимент по сдаче биометрии иностранными гражданами при въезде в Россию. Сначала фото и отпечатки пальцев будут снимать в столичных аэропортах и на автомобильном пункте Маштаково в Оренбургской области. К июлю 2025 года практику планируют распространить на все погранпереходы.

С 30 июня 2025 года начнется новый этап, когда биометрию будут сдавать заранее через приложение «Единая биометрическая система».

Эксперимент не затронет граждан Белоруссии, детей до шести лет, сотрудников диппредставительств и консульских учреждений других стран в РФ, работников различных международных организаций, аккредитованных в РФ, а также членов их семей.

С компенсацией за средства реабилитации помогут «Госуслуги»

Заявление с просьбой предоставить информацию о размере компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации (ТСР) можно будет направить через портал госуслуг. Инвалида будут уведомлять о размере компенсации и принятом решении в личном кабинете.

4 декабря

Пропаганда чайлдфри станет наказуемой

Распространение идеологии осознанного отказа от деторождения в СМИ, интернете, фильмах и рекламе в России попадет под запрет.

Владельцам соцсетей придется мониторить контент и немедленно ограничивать доступ к пропаганде отказа от деторождения. Иначе интернет-страницу внесут в реестр сведений доменных имен, содержащих запрещенную в РФ информацию.

Правонарушением не будут считать распространение сведений о монашестве и монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия и связанном с ними отказе от деторождения.

За публичное распространение идеологии отказа от деторождения, будут взимать штрафы.

Для должностных лиц - до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — до 1 миллиона рублей, приостановление деятельности на срок до 90 суток. За распространение идей среди несовершеннолетних через СМИ или интернет, штрафы составят до 400 тысяч рублей для физических лиц. Должностные лица и юрлица заплатят еще больше — до 800 тысяч рублей и до 5 млн рублей соответственно.

За подложные налоговые декларации начнут сажать

Сбыт и представление в налоговые органы подложных счетов-фактур и налоговых деклараций будут грозить лишением свободы на срок до семи лет. Документы будут признавать подложными, если они содержат ложные сведения об отгрузке товаров, выполнении работ, оказании услуг или о передаче имущественных прав.

Предусмотрены штрафы на суммы от 100 до 300 тысяч рублей либо принудительные работы на срок до 4 лет. Кроме того, возможно наказание в виде лишения свободы на тот же срок в случаях, когда такие деяния сопряжены с извлечением крупных доходов.

Аналогичное преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору, будет наказываться принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом до 800 тысяч рублей.

Оформить в собственность машино-место в паркинге станет проще

Зарегистрировать право собственности на машино-место в паркинге многоквартирного дома или на коллективной автостоянке, если оно находится в общей долевой собственности, станет проще: для этого больше не потребуется обходить каждого соседа и получать его согласие. Достаточно договора с кадастровым инженером и извещения всех заинтересованных лиц через СМИ и объявления на подъездах (они должны содержать контактные данные владельца машино-места, самого кадастрового инженера и дата окончания приема возражений от участников долевой собственности).

Если за 30 дней ни от кого не поступило возражений, местоположение машино-места считается согласованным, и его можно оформлять.

10 декабря

Посредники не смогут принимать экзамены у мигрантов

Проводить экзамены для иностранцев по русскому языку, истории России и основам российского законодательства, а также выдавать сертификаты смогут только госучреждения, включенные в специальный перечень Правительства.

20 декабря

Заключенным разрешат свидания в СИЗО

Осужденные, находящиеся в следственном изоляторе, получат право на длительные свидания с родственниками. Это станет возможным при наличии письменного разрешения лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело в отношении этого человека.

Кроме того, станет возможным заменить длительное свидание на краткосрочное, а право на свидание — правом на телефонный разговор.