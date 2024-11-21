  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. 39 оставленных «Теплосетью» ям должны закопать не позднее 15 декабря - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
39 оставленных «Теплосетью» ям должны закопать не позднее 15 декабря

39 оставленных «Теплосетью» ям должны закопать не позднее 15 декабря

В администрации Тулы объяснили, почему так долго придется ждать.

Яму на ул. Ложевой, 141 сотрудники «Тулатеплосети» вырыли еще в начале ноября — вскоре после запуска отопления. Батареи прогрелись, но не до конца: сверху теплые, а снизу холодные. И так по многим стоякам. Жители понадеялись, что раз аварийная бригада начала работу, то и проблема решится быстро. Но не тут-то было. Почти три недели пришлось смотреть на пустую яму, и лишь утром 21 ноября около нее вновь заметили рабочих.

Разрытие в этом месте — традиционная история, которая повторяется из года в год. Раскапывают, что-то делают, закапывают и с началом следующего отопительного сезона снова вскрывают асфальт и принимаются рыть. Такая же ситуация и в разных местах на ул. Калинина. 

photo_2024-11-21_16-51-20.jpg

Тема длительного устранения разрытий поднималась в понедельник на оперативном совещании в правительстве Тульской области, поскольку аналогичные ситуации имеют место быть и в других муниципалитетах региона. Так, в Узловском районе после подготовки к отопительному сезону осталось 24 разрытия. Глава администрации муниципалитета Николай Терехов сообщил, что их устранят до 1 декабря. Губернатор призвал его соблюдать график устранения и активнее взаимодействовать с жителями.

В Туле — 36 разрытий, которые, по словам главы администрации областного центра Ильи Беспалова, будут устранены до 15 декабря.

Myslo запросил комментарий о том, почему так долго не закапывают ямы? В пресс-службе администрации Тулы сообщили:

«В Туле на сегодняшний день 39 технических разрытий, основная часть из них обслуживается АО „Тулатеплосеть“. Большинство разрытий образовались после начала отопительного сезона, при этом на подачу тепла в квартиры туляков они не влияют. Все разрытия должны быть устранены до 15 декабря 2024 года.

Сроки устранения на каждом объекте разные и обусловлены техническими, кадровыми и иными возможностями предприятия. 

Администрацией города Тулы на каждом участке контролируется соблюдение мер безопасности и сроков устранения разрытия, а также выполнение необходимых работ по благоустройству».

Срок устранения действительно разный, у дома № 141 по Ложевой привести двор в надлежащее состояние Тулатеплосеть должна не позднее 4 декабря. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 18:00 0
Другие статьи по темам
Событие
разрытиеавариятеплосети
Место
ТулаТульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле из-за сильного ветра два дерева упали на машины
В Туле из-за сильного ветра два дерева упали на машины
В Тульской детской областной больнице пройдет день открытых дверей
В Тульской детской областной больнице пройдет день открытых дверей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.