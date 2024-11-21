Названия муниципалитетов в Тульской области меняют в преддверии большой реформы местного самоуправления

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Проект федерального закона два года назад был принят лишь в первом чтении. Далее работа над ним продолжилась.

Проект Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти» подготовлен с целью развития положений Конституции РФ о единой системе власти и направлен на совершенствование организации местного самоуправления.

Законопроект предусматривает закрепление полномочий органов местного самоуправления и создание одноуровневой системы в городских и муниципальных округах, а также территориях городов федерального значения.

«Одноуровневая организация местного самоуправления позволит создать новую систему власти на местах, в основе которой будет заложен не территориальный принцип, а принцип привязки к населению», — говорится в пояснительной записке проекта закона.

Предлагаемый подход, учитывая высокую дотационность, а также широко применяемую практику перераспределения полномочий с поселенческого уровня на региональный, позволит повысить эффективность органов местного самоуправления, укрепить финансовую основу их деятельности. За городскими и муниципальными округами закрепляется идентичный объем полномочий.

При этом критериями выступают требования к доле населения, проживающего в городах и (или) иных городских населенных пунктах, и площади территории городского округа, а также к плотности населения на территории городского округа.

Законопроектом предусматривается три вида преобразования муниципальных образований: объединение, разделение и изменение вида муниципального образования (например, городской округ при несоблюдении установленных для него требований должен быть преобразован в муниципальный округ).

При этом структура органов местного самоуправления остается неизменной, но усиливается ответственность глав муниципальных образований и глав местных администраций перед высшим должностным лицом субъекта РФ.

Одним из оснований для отправки главы муниципального образования в отставку является систематическое недостижение показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Клава региона вправе обратиться в представительный орган муниципального образования, вынести предупреждение, объявить выговор главе муниципального образования, главе местной администрации за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и (или) законами субъекта Российской Федерации. Если спустя месяц не предприняты меры для устранения причин, послуживших основанием для «нагоняя», то губернатор вправе отрешить от должности главу муниципального образования, главу местной администрации.

Предполагается, что до 1 января 2028 года будет длиться переходный период для создания одноуровневой организации местного самоуправления. По ее завершении местные администрации передадут свои полномочия в округа. Именно поэтому и были сейчас подготовлены изменения в наименовании МО Тульской области.

Напомним, накануне в правительстве Тульской области уточнили, что изменение названий МО не приведет к смене документов и изменению количества тех или иных льгот для жителей.