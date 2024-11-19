Владельца загородного комплекса «Сканди» через суд обязали снести КПП

А также использовать земельные участки по целевому назначению. Иск в суд подала прокуратура.

Жители Советска обратились в Щекинскую прокуратуру с жалобой на владельца загородного комплекса «Сканди»: он преградил им доступ к береговой полосе Щекинского водохранилища на Упе. Прокуратура провела проверку.

— С привлечением специалистов контролирующих органов установлено, что собственник шести земельных участков, предназначенных для ИЖС, использовал построенные на них два жилых дома для проживания постояльцев загородного комплекса «Сканди», осуществляя таким образом в нарушение действующего законодательства предпринимательскую деятельность, — рассказали в прокуратуре по итогам проверки.

Также прокуроры обнаружили, что владелец «Сканди» неправомерно на автомобильной дороге, находящейся в собственности муниципалитета, установил контрольно-пропускной пункт и ворота.

Прокурор обратился с иском в суд, по результатам рассмотрения владельца загородного комплекса обязали снести самовольно возведенный КПП с воротами, а также запретили использовать земельные участки не по целевому назначению.

По постановлениям прокурора собственник земельных участков привлечен к административной ответственности (ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ — использование земельных участков не по целевому назначению). Общая сумма штрафов составила 60 тыс. рублей.