В Тульской области появятся площадки для занятий адаптивным спортом

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В регионе постоянно расширяется список мер поддержки участников СВО: их уже 68. 13 ноября было подписано соглашение, позволяющее бойцам на особых условиях приобретать жилье у тульских застройщиков.

Кроме того, активно ведётся работа по реализации важных инфраструктурных проектов в области адаптивной физической культуры и реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья. По поручению губернатора с 2025 года на всех муниципальных спортивных объектах будет предусмотрено время для занятий адаптивными видами спорта.

В следующем году будут созданы 2 инклюзивные площадки в парке им. П.П. Белоусова и в лыжном центре «Веденино». Еще 2 адаптированные площадки построит компания «Фонкор». В крупной сети фитнес-центров «ВФорме» участникам СВО и их семьям будут предложены льготные условия. Кроме того, начнется проектирование бассейна в госпитале в пос Грицовский Веневского района, где проходят реабилитацию участники СВО. Ещё один бассейн будет построен в Мясново.

– Рассчитываю, что внедренные практики будут действенными, а наш опыт в дальнейшем можно будет транслировать и в другие регионы, – подчеркнул Дмитрий Миляев.