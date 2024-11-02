В Криволучье нашли 120-метровую бесхозную дорогу

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Она соединяет спорткомплекс «Металлург» с Театральным переулком.

Администрация Тулы выпустила распоряжение о принятии на учёт бесхозяйного имущества. Речь идёт об 120-метровой дороге от Театрального переулка до земельного участка с кадастровым номером № 71:30:030502:11.

По данным «Публичной кадастровой карты», на этом участке находится СК «Металлург». Главному управлению администрации Пролетарского округа надлежит до 6 ноября передать в комитет имущественных и земельных отношений все документы на бесхозный объект.

Ответственность за содержание и эксплуатацию этой дороги будет нести профильное управление администрации города.