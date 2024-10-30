Депутаты облдумы встретились с руководством филиала почты России

Инициаторами встречи выступили депутаты регионального парламента. Во время недавнего обсуждения на комитетах Думы проекта закона «О льготном налогообложении в 2025 году», который предлагает установить льготы по налогу на имущество организаций и по транспортному налогу для организаций федеральной почтовой связи, у депутатов возник ряд вопросов.

С сообщением о работе почты на территории Тульской области перед депутатами выступил региональный управляющий Управления Федеральной почтовой связи Юрий Стейскал.

В настоящее время в состав филиала входят 458 действующих отделений почтовой связи, из них: 164 городских отделений связи; 288 сельских отделений связи; 7 передвижных отделений связи.

В 2023–2024 годах было отремонтировано 14 объектов (восстановлены системы отопления и водоснабжения), по 3 объектам были выполнены работы по ремонту кровли, на 5 объектах выполнены работы по ремонту входных групп, на 4 объектах произведена работа по замене входных дверей.

На 01.10.2024 в штатном расписании УФПС Тульской области 2199 сотрудников. Общая укомплектованность 82,9%. Основная потребность в трудовых ресурсах остается по должностям оператор и руководитель отделения.

В настоящее время часть ОПС нерентабельны. В основном такие отделения связи находятся в сельской местности.

Юрий Стейскал также отметил, что представленные законом льготы позволят увеличить объем и качество оказываемых услуг, снизить себестоимость, сохранить рабочие места и сеть отделений почтовой связи Тульской области. Высвободившиеся средства будут направлены на приобретение современной техники и оборудования, организацию доступной среды в отделениях почтовой связи для людей с ограниченными возможностями, ремонт.

После выступления регионального управляющего УФПС состоялся обмен мнениями. Депутаты также задали интересующие их вопросы.

Заместитель председателя облдумы Александр Балберов поинтересовался, почему почта убыточна, хотя она сотрудничает с ведущими интернет-магазинами страны и в отделениях связи продают продукты питания, игрушки, предметы гигиены.

Юрий Стейскал пояснил, что главная проблема — нехватка кадров и содержание убыточных почтовых отделений, находящихся в отдаленных населенных пунктах, и которые нельзя закрывать из-за их важной социальной функции.

Председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Елена Гребнева отметила, что Юрий Стейскал только три месяца назад возглавил тульский филиал почты, но достаточно активно взялся за работу и сделано уже немало. Она попросила предоставить депутатам статистику за последние три года деятельности почты в Тульской области, чтобы картина была более объективной.

Михаил Иванцов задал ряд вопросов о финансовой деятельности отделений связи. Один из них касался основных источников дохода. Ответ: более половины выручки приносит доставка пенсий населению. Отправка корреспонденции — занимает второе место. В основном эти функции почта выполняет в сельской местности.

Сергей Балтабаев в своем выступлении затронул в том числе проблему оплаты долгов отделений связи по коммунальным платежам. Юрий Стейскал ответил, что решение вопросов по выплатам задолженностей находится на постоянном контроле и за последние месяцы долги уменьшились на 5 млн. рублей.

Галина Алешина в свою очередь посоветовала работникам почты активнее сотрудничать с органами местного самоуправления, которые помогут решить часть вопросов.

Председатель комитета по государственному строительству и безопасности Сергей Галкин поинтересовался, какая конкретно нужна помощь от депутатов областной Думы. С какими инициативами и куда надо обратиться? Главная задача — навести порядок в работе почты совместными усилиями. Об этом говорили и депутаты Эдуард Коченов и Илья Киндеев. Юрий Стейскал ответил, что сформирует пакет инициатив.

Светлана Белоус попросила улучшить обратную связь с населением, чтобы люди знали куда и к кому обращаться в случае возникновения проблем в работе почтовых отделений.

Итоги встречи подвела председатель комитета по экономической политике и финансам областной Думы Галина Алешина, которая поблагодарила Юрия Стейскала за конструктивную встречу и отметила, что депутаты получили ответы на все интересующие их вопросы.

— Налоговые льготы, которые будут предоставлены почте законом о льготном налогообложении в 2025 году, необходимы и оправданы, и депутаты их поддержат, — сказала Галина Ивановна.

Она также попросила руководство почты региона учесть в работе предложения и замечания депутатов.