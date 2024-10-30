  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Депутаты облдумы встретились с руководством филиала почты России - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Депутаты облдумы встретились с руководством филиала почты России

Депутаты облдумы встретились с руководством филиала почты России

На площадке Тульской областной Думы депутаты обсудили вопросы деятельности Управления Федеральной почтовой связи Тульской области.

Инициаторами встречи выступили депутаты регионального парламента. Во время недавнего обсуждения на комитетах Думы проекта закона «О льготном налогообложении в 2025 году», который предлагает установить льготы по налогу на имущество организаций и по транспортному налогу для организаций федеральной почтовой связи, у депутатов возник ряд вопросов.

С сообщением о работе почты на территории Тульской области перед депутатами выступил региональный управляющий Управления Федеральной почтовой связи Юрий Стейскал.

В настоящее время в состав филиала входят 458 действующих отделений почтовой связи, из них: 164 городских отделений связи; 288 сельских отделений связи; 7 передвижных отделений связи.

В 2023–2024 годах было отремонтировано 14 объектов (восстановлены системы отопления и водоснабжения), по 3 объектам были выполнены работы по ремонту кровли, на 5 объектах выполнены работы по ремонту входных групп, на 4 объектах произведена работа по замене входных дверей.

На 01.10.2024 в штатном расписании УФПС Тульской области 2199 сотрудников. Общая укомплектованность 82,9%. Основная потребность в трудовых ресурсах остается по должностям оператор и руководитель отделения.

В настоящее время часть ОПС нерентабельны. В основном такие отделения связи находятся в сельской местности.

IMG_0714.jpg

Юрий Стейскал также отметил, что представленные законом льготы позволят увеличить объем и качество оказываемых услуг, снизить себестоимость, сохранить рабочие места и сеть отделений почтовой связи Тульской области. Высвободившиеся средства будут направлены на приобретение современной техники и оборудования, организацию доступной среды в отделениях почтовой связи для людей с ограниченными возможностями, ремонт.

После выступления регионального управляющего УФПС состоялся обмен мнениями. Депутаты также задали интересующие их вопросы.

Заместитель председателя облдумы Александр Балберов поинтересовался, почему почта убыточна, хотя она сотрудничает с ведущими интернет-магазинами страны и в отделениях связи продают продукты питания, игрушки, предметы гигиены.

Юрий Стейскал пояснил, что главная проблема — нехватка кадров и содержание убыточных почтовых отделений, находящихся в отдаленных населенных пунктах, и которые нельзя закрывать из-за их важной социальной функции.

Председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Елена Гребнева отметила, что Юрий Стейскал только три месяца назад возглавил тульский филиал почты, но достаточно активно взялся за работу и сделано уже немало. Она попросила предоставить депутатам статистику за последние три года деятельности почты в Тульской области, чтобы картина была более объективной.

Михаил Иванцов задал ряд вопросов о финансовой деятельности отделений связи. Один из них касался основных источников дохода. Ответ: более половины выручки приносит доставка пенсий населению. Отправка корреспонденции — занимает второе место. В основном эти функции почта выполняет в сельской местности.

Сергей Балтабаев в своем выступлении затронул в том числе проблему оплаты долгов отделений связи по коммунальным платежам. Юрий Стейскал ответил, что решение вопросов по выплатам задолженностей находится на постоянном контроле и за последние месяцы долги уменьшились на 5 млн. рублей.

Галина Алешина в свою очередь посоветовала работникам почты активнее сотрудничать с органами местного самоуправления, которые помогут решить часть вопросов.

Председатель комитета по государственному строительству и безопасности Сергей Галкин поинтересовался, какая конкретно нужна помощь от депутатов областной Думы. С какими инициативами и куда надо обратиться? Главная задача — навести порядок в работе почты совместными усилиями. Об этом говорили и депутаты Эдуард Коченов и Илья Киндеев. Юрий Стейскал ответил, что сформирует пакет инициатив.

Светлана Белоус попросила улучшить обратную связь с населением, чтобы люди знали куда и к кому обращаться в случае возникновения проблем в работе почтовых отделений.

Итоги встречи подвела председатель комитета по экономической политике и финансам областной Думы Галина Алешина, которая поблагодарила Юрия Стейскала за конструктивную встречу и отметила, что депутаты получили ответы на все интересующие их вопросы.

— Налоговые льготы, которые будут предоставлены почте законом о льготном налогообложении в 2025 году, необходимы и оправданы, и депутаты их поддержат, — сказала Галина Ивановна.

Она также попросила руководство почты региона учесть в работе предложения и замечания депутатов.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 09:57
Другие статьи по темам
Место
Тула
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Момент ДТП с перевертышем на остановке «Декабристов» попал на видео
Момент ДТП с перевертышем на остановке «Декабристов» попал на видео
Пирамида на битуме: в Туле завершено расследование дела об особо крупном мошенничестве
Пирамида на битуме: в Туле завершено расследование дела об особо крупном мошенничестве
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.