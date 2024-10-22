Пирамида на битуме: в Туле завершено расследование дела об особо крупном мошенничестве

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Следователи второго отдела по расследованию особо важных дел тульского СК завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении участников СВО.

В прошлом году Myslo опубликовал расследование о том, как на гонорарах контрактников кое-кто решил заработать. Читайте: «Пирамида на битуме: в Тульской области участников СВО „кинули“ на деньги».



Денис Кунашко, один из потерпевших. Ему и его сослуживцам предложили

инвестировать в «выгодный бизнес» по продаже нефтепродуктов.

После статьи на Myslo Следственный комитет возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Следствием установлено: в период с июня 2022 года по январь 2023 года местный житель путем обмана получил от 16 потерпевших, среди которых были бывшие участники и жены участников СВО, денежные средства на общую сумму более 36 млн. рублей. Деньги предназначались якобы в качестве инвестиций в предпринимательскую деятельностью ООО «СБТ Меркурий» с последующей выплатой дивидендов.

При этом мужчина не намеревался использовать полученные денежные средства в бизнесе, а распорядился ими по своему усмотрению.

Как мы уже писали ранее, в июле 2023 года предприниматель скончался.

Следователи допросили по делу более трех десятков свидетелей, провели пять обысков, запросили и изучили детализацию телефонных переговоров и всех движений по банковским счетам. В ходе расследования был наложен арест на имущество «Меркурия» и близких лиц обвиняемого, приобретенное на деньги, полученные мошенническим путем: всего на сумму более 26 млн. рублей.

Главный фигурант дела скончался, и следователи намеревались закрыть дело за смертью обвиняемого. Однако его родственники были несогласны, и их мнение нужно учесть (постановление Конституционного суда Российской Федерации от 14.07.2011 № 16-П). Поэтому уголовное дело направлено в суд и скоро будет рассмотрено.