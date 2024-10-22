В Туле на улице Карла Маркса начали укладывать асфальт

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В оружейной столице начали укладывать новый асфальт на улице Карла Маркса, на участке от Демидовской Плотины до улицы Калинина протяженностью 1,7 км.

Также специалисты отремонтируют люки и смотровые колодцы.

— Выполнены работы по фрезерованию, подрядная организация приступила к укладке асфальта. Полностью завершить работы на участке при благоприятных погодных условиях планируют до конца октября, — сообщили в пресс-службе администрации Тулы.

До конца 2024 года в порядок приведут дорогу на 15 улицах.