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В Туле на улице Карла Маркса начали укладывать асфальт
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле на улице Карла Маркса начали укладывать асфальт

Ремонт выполняют на участке протяженностью 1,7 км.

В оружейной столице начали укладывать новый асфальт на улице Карла Маркса, на участке от Демидовской Плотины до улицы Калинина протяженностью 1,7 км.

Также специалисты отремонтируют люки и смотровые колодцы. 

— Выполнены работы по фрезерованию, подрядная организация приступила к укладке асфальта. Полностью завершить работы на участке при благоприятных погодных условиях планируют до конца октября, — сообщили в пресс-службе администрации Тулы. 

До конца 2024 года в порядок приведут дорогу на 15 улицах.

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Автор:
сегодня, в 15:09 +2
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