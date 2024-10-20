Погода 21 октября: в Туле без осадков и до +13 °С

В понедельник, 21 октября, в Тульской области сохранится переменная облачность, без осадков.
Ветер северо-западный, западный 2-7 м/с.
Температура воздуха +8…+13 °С. Атмосферное давление 750-755 мм рт. ст.
Атмосферное давление немного выше нормы.
В понедельник, 21 октября, в Тульской области сохранится переменная облачность, без осадков.
Ветер северо-западный, западный 2-7 м/с.
Температура воздуха +8…+13 °С. Атмосферное давление 750-755 мм рт. ст.
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