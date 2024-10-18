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В Туле вручили медали отцам героев СВО
Фото: vk.com/fzotula

В Туле вручили медали отцам героев СВО

Торжественное мероприятие состоялось в региональном филиале Фонда «​​​​​​​Защитники Отечества».

Медали общественного признания «Отец солдата» от всероссийского общественного движения «Отцы России» пяти тулякам вручили руководитель тульского отделения движения Сергей Рассыхатский и депутат Тульской областной Думы Дмитрий Андросов.

Мероприятие, посвящённое предстоящему Дню отца, также посетила экс-мэр Тулы, депутат областной Думы Ольга Слюсарева.

На лицевой стороне медали отчеканены силуэты отца и сына – символ преемственности поколений и верности своему долгу. На оборотной стороне – слова признательности родителям, достойно воспитавших защитников Отечества.

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– Мне было 23 года, когда родился сын. Готовились к этому, назвали его тоже Александром. Быть отцом – это призвание, это судьба. Воспитывал своего сына на своем примере, прививал ему достойные качества мужчины. Он с детства любил историю, я показывал ему старые фотографии полководцев. Патриотическое воспитание было обязательно, – поделился воспоминаниями отец участника СВО Александр Коновалов.

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вчера, в 22:30 0
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