В Туле вручили медали отцам героев СВО

Фото: vk.com/fzotula

Медали общественного признания «Отец солдата» от всероссийского общественного движения «Отцы России» пяти тулякам вручили руководитель тульского отделения движения Сергей Рассыхатский и депутат Тульской областной Думы Дмитрий Андросов.

Мероприятие, посвящённое предстоящему Дню отца, также посетила экс-мэр Тулы, депутат областной Думы Ольга Слюсарева.

На лицевой стороне медали отчеканены силуэты отца и сына – символ преемственности поколений и верности своему долгу. На оборотной стороне – слова признательности родителям, достойно воспитавших защитников Отечества.

– Мне было 23 года, когда родился сын. Готовились к этому, назвали его тоже Александром. Быть отцом – это призвание, это судьба. Воспитывал своего сына на своем примере, прививал ему достойные качества мужчины. Он с детства любил историю, я показывал ему старые фотографии полководцев. Патриотическое воспитание было обязательно, – поделился воспоминаниями отец участника СВО Александр Коновалов.