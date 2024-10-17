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Из-за ремонта трамвайных путей на ул. Агеева временно ограничат движение транспорта
Фото Дмитрия Дзюбина.

Из-за ремонта трамвайных путей на ул. Агеева временно ограничат движение транспорта

Речь идет о трамваях № 12 и 13, а также автобусах маршрута № 55.

18 октября с 21.00 до 5.00 21 октября в Туле на ул. Агеева на участке от ул. Тимирязева до ул. Николая Руднева движение всех видов транспорта будет ограничено. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Ограничения связаны с капитальным ремонтом трамвайных путей на ул. Агеева.

Движение трамваев маршрутов № 12, 13 и автобусов маршрута № 55 будет осуществляться по измененной схеме.

Трамваи:

Снимок экрана 2024-10-17 160748.png

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Маршрутка:

Снимок экрана 2024-10-17 160815.png

Ремонтные работы по ул. Агеева продлятся до 31 октября. С 21 по 31 октября во время работ с 21.00 до 5.00 трамваи маршрутов № 12 и 13 будут ходить по измененной схеме:

Снимок экрана 2024-10-17 160910.png

Туляков просят учитывать эту информацию при планировании поездок по городу.

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сегодня, в 17:15 0
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