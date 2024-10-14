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Тульские таможенники изъяли у мужчины привезенный из Финляндии Volkswagen
Фото Алексея Пирязева.

Тульские таможенники изъяли у мужчины привезенный из Финляндии Volkswagen

Владелец нарушил сроки временного ввоза.

Владелец ввез в Тульскую область легковой автомобиль Volkswagen для личного пользования из Финляндии в ноябре 2022 года. При этом срок временного ввоза был установлен на год. До его истечения декларант был обязан продлить временный ввоз, вывезти транспортное средство с таможенной территории ЕАЭС либо совершить иные действия, предусмотренные таможенным законодательством. Но ничего из этого он не сделал.

По факту нарушения Тульская таможня возбудила дело по ч.1 ст. 16.18 КоАП РФ. Данная статья предусматривает штраф в размере от 1500 до 2500 рублей с конфискацией предметов административного правонарушения или без нее.

Как сообщает пресс-служба таможни, чтобы избежать конфискации, владелец должен задекларировать автомобиль. При этом для лиц, переселяющихся на ПМЖ в Россию, беженцев или вынужденных переселенцев предусмотрен особый порядок совершения таможенных операций, включающий в том числе освобождение от уплаты таможенных платежей при ввозе транспортных средств.

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сегодня, в 17:35 −6
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