В Алексине ФОК строят с опережением графика

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Объект планируется сдать во втором квартале 2025 года.

3 октября министр спорта Тульской области Дмитрий Яковлев проинспектировал строительство ФОКа в Алексине. Напомним, работы начались в июле 2024 года.

В ФОКе появятся универсальный игровой зал, зал для единоборств, поле для мини-футбола, площадка для волейбола, хоккейная коробка и зона для воркаута.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, строительство идет с опережением графика на шесть месяцев. Обустроен монолитный фундамент, подъездные пути, игровое поле с искусственным мягким покрытием. Завершена установка внутриплощадочных сетей.

Рабочие приступили к монтажу металлоконструкций. Объект планируется сдать во втором квартале 2025 года.

— При поддержке губернатора Дмитрия Миляева в регионе активно развивается спорт. Физкультурой занимается более 62% туляков. Новый ФОК — долгожданный объект для Алексинского района. Он станет точкой притяжения для всех любителей здорового образа жизни. Строительство находится на особом контроле, — сказал Дмитрий Яковлев.

Министр отметил, что появление новых современных спортивных объектов способствует популяризации здорового образа жизни и вовлечению в регулярные занятия физической культурой все больше жителей региона, что является одной из основных задач нацпроекта «Демография».