Большинство туляков поддерживают введение штрафов за выгул собак опасных пород без намордника

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит штрафы за выгул собак опасных пород без поводка и намордника. Ответственность за нарушения составит до 3 тысяч рублей для физлиц, до 10 тысяч — для юрлиц.

Согласно опросу Superjob, большинство туляков одобряют это решение: «Поддерживаю, но считаю, что штрафы должны быть намного выше»; «Такой закон необходим для исключения нападения собак опасных пород на людей, особенно на детей».

Женщины чаще соглашались с введением штрафов: 80% против 73% среди мужчин. Еще выше уровень поддержки среди респондентов, имеющих детей, — 85%.

Большинство владельцев собак также одобряют ужесточение правил выгула: 74% среди них поддерживают нововведение, приводя в пример трагические случаи травм и даже гибели собак мелких пород от более крупных. Тем не менее такой закон чаще поддерживали те, у кого нет собак — 83%.

Не поддержали парламентариев только 10% россиян: «Не существует опасных пород собак. Имеют место хозяева, не знающие, как содержать, обучать, поддерживать хорошее психологическое состояние питомца».

