  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Большинство туляков поддерживают введение штрафов за выгул собак опасных пород без намордника - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Большинство туляков поддерживают введение штрафов за выгул собак опасных пород без намордника
Фото: ru.freepik.com.

Большинство туляков поддерживают введение штрафов за выгул собак опасных пород без намордника

Особенно выше уровень поддержки среди респондентов, имеющих детей.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит штрафы за выгул собак опасных пород без поводка и намордника. Ответственность за нарушения составит до 3 тысяч рублей для физлиц, до 10 тысяч — для юрлиц. 

Согласно опросу Superjob, большинство туляков одобряют это решение: «Поддерживаю, но считаю, что штрафы должны быть намного выше»; «Такой закон необходим для исключения нападения собак опасных пород на людей, особенно на детей».

Женщины чаще соглашались с введением штрафов: 80% против 73% среди мужчин. Еще выше уровень поддержки среди респондентов, имеющих детей, — 85%.

Большинство владельцев собак также одобряют ужесточение правил выгула: 74% среди них поддерживают нововведение, приводя в пример трагические случаи травм и даже гибели собак мелких пород от более крупных. Тем не менее такой закон чаще поддерживали те, у кого нет собак — 83%.

Не поддержали парламентариев только 10% россиян: «Не существует опасных пород собак. Имеют место хозяева, не знающие, как содержать, обучать, поддерживать хорошее психологическое состояние питомца».
 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 10:35 +4
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
собакинамордникштрафыГосдума
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Следж-хоккей может помочь в реабилитации участников спецоперации
Следж-хоккей может помочь в реабилитации участников спецоперации
В Тульской области сегодня завоют сирены
В Тульской области сегодня завоют сирены
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.