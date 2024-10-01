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Тульское музейное объединение признано лучшим региональным музеем

Тульское музейное объединение признано лучшим региональным музеем

Первая церемония вручения новой премии проекта «Пушкинская карта» состоялась в столичном Доме Пашкова.

Проект «Пушкинская карта» был запущен три года назад. Всё это время авторы изучали, вкусы молодёжи и выясняли, как должен меняться облик учреждений культуры. С приветственным словом на мероприятии выступили вице-премьер Татьяна Голикова и министр культуры Ольга Любимова.

Ольга Любимова отметила, что проект «Пушкинская карта» стал «одним из самых сложных за последние 10 лет», поскольку стояла задача задействовать и самые большие федеральные театры, музеи, библиотеки, и небольшие региональные, муниципальные учреждения. 

Тульское музейное объединение стало лауреатом в номинации «Лучший региональный музей». Награду вручили генеральному директору Роману Гаврилину. Он сообщил, что с января по сентябрь текущего года тульские музеи по «Пушкинской карте» посетили более 14500 человек – в 10 раз больше, чем в 2021 году.

Тульское музейное объединение присоединилось к программе «Пушкинская карта» с момента запуска её в России. Все музеи объединения доступны для посещения по Пушкинской карте. Это позволяет молодежи ближе знакомиться с культурным наследием тульской земли.

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