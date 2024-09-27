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Программисты готовы учить математике в школах за 200 тысяч рублей в месяц
Фото: ru.freepik.com.

Программисты готовы учить математике в школах за 200 тысяч рублей в месяц

У бухгалтеров оказались самые скромные запросы: они готовы обучать за 80 тысяч рублей.

200 тысяч рублей в месяц в среднем хотят получать разработчики за обучение школьников математике или информатике. Для программистов вообще характерны высокие зарплатные ожидания: зарплатный минимум на педагогическом посту, по их оценкам, — 80 тысяч рублей в месяц, максимум — 350 тысяч, рассказали аналитики SuperJob. 

На втором месте врачи: работать учителем химии или биологии они согласны за 150 тысяч рублей в месяц (в среднем), «потолок» зарплатных ожиданий — 300 тысяч. На третьем месте по уровню запросов находятся инженеры: преподавать математику или физику они согласны в среднем за 130 тысяч рублей в месяц.

Геологи и геодезисты готовы учить подрастающее поколение географии за 100 тысяч рублей в месяц. Такую же зарплату запросили экономисты за уроки математики, юристы — за уроки истории или обществознания, редакторы — за обучение русскому языку, а переводчики — за уроки иностранного языка. Тренеры также готовы работать преподавателями физической культуры за 100 тысяч рублей в месяц.

У бухгалтеров оказались самые скромные запросы: они готовы обучать школьников математике в среднем за 80 тысяч рублей.

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Автор:
сегодня, в 10:31 +1
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