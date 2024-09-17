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Тульские спасатели оказывают помощь в тушении ландшафтных пожаров на территории ЛНР
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Тульские спасатели оказывают помощь в тушении ландшафтных пожаров на территории ЛНР

Ситуация осложняется большим фронтом распространения пожара и сильным порывистым ветром.

17 сентября в 14.00 спасатели сводного отряда Главного управления МЧС России по Тульской области прибыли на территорию ЛНР в населенный пункт Макарово и незамедлительно приступили к тушению огня. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

— Ситуация осложняется большим фронтом распространения пожара и сильным порывистым ветром. Все пять автоцистерн уже работают на защиту населенного пункта. Переход огня на жилые строения удалось предотвратить. Работаем дальше по локализации и ликвидации пожара, — отметил старший сводного отряда тульских огнеборцев МЧС России Дмитрий Твиров.

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