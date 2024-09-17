Музей-заповедник «Куликово поле» создал тифловыставку о Куликовской битве

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Выставка «Куликово поле. Поле ратной славы» работает в Тульской областной специальной библиотеке для слепых. Она приурочена к 644-й годовщине победы русских войск над Мамаевой Ордой. На выставке слабовидящие туляки и гости города могут узнать о героях Куликовской битвы и в буквальном смысле прикоснуться к истории противостояния Руси и Золотой Орды.

Тифловыставка открылась в Трогательном зале библиотеки. Все тактильные экспонаты здесь снабжены этикетками на шрифте Брайля. Также люди, имеющие ограничения здоровья по зрению, могут изучить рельефно-графические копии картин художников Виктора Маторина и Евгения Емельянова — кончиками пальцев нарисовать портреты великого Московского князя Дмитрия Донского и темника Мамая, ощупать экипировки русского дружинника и ордынского лучника.

— Мы впервые перенесли часть наших фондовых предметов в тактильную плоскость. Благодаря рельефно-графической технологии слабовидящие посетители выставки знакомятся с историей великой битвы 1380 года, не выезжая на Поле сражения, — отмечает куратор проекта, специалист экспозиционно-выставочного отдела музея-заповедника «Куликово поле» Елена Попп.

Особого внимания посетителей выставки «Куликово поле. Поле ратной славы» заслуживает реплика перстня с изображением архангелов-архистратигов Михаила и Гавриила. Это копия ручного украшения-реликвария XI–XII веков. Перстень, найденный на Куликовом поле в конце XIX века, был утрачен в 1920-1930-х годах. Его реконструкция хранится в зале реликвий в Музее Куликовской битвы в Моховом. Посетители Тульской областной специальной библиотеки могут изучить и даже примерить реплику артефакта.

Для полного погружения слабовидящих и незрячих людей в историю Куликовской битвы, быт и воинскую культуру эпохи Средневековья специалисты экспозиционно-выставочного отдела музея-заповедника «Куликово поле» разработали многоуровневые конструкции с развивающими играми и заданиями. Дети и взрослые могут на ощупь отличить мех лисы от пера и наконечник копья от стрелы. Потренировать подвижность запястий поможет лабиринт, который проведет посетителя по пути Дмитрия Донского на Куликово поле.

На выставке представлены и «говорящие» экспонаты. Как сообщает пресс-служба музея-заповедника, свои истории посетителям поведают ламеллярный доспех и кольчуга. Первый «расскажет», когда появился и почему его практически невозможно разрубить мечом или саблей. А защитная рубаха, сплетенная из металлических колец, не скроет данные о своем весе и количестве потребовавшихся для ее изготовления деталей.

Тифловыставка создана при участии Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд».

Посетить выставку можно будет до 9 декабря 2024 года. Тульская областная специальная библиотека для слепых находится по адресу: Тула, улица Оружейная, дом 54.

Интересующую информацию можно уточнить по телефонам: +7 (4872) 21-92-27.

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