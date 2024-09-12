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В МФЦ Тулы и Новомосковска проходят консультации для потребителей
Фото: 71.rospotrebnadzor.ru

В МФЦ Тулы и Новомосковска проходят консультации для потребителей

Задать интересующие вопросы специалистам Роспотребнадзора могут все желающие.

Жителям Тулы и Новомосковска доступны также онлайн-консультации специалистов регионального Управления Роспотребнадзора в режиме видеосвязи через многофункциональные центры каждую неделю по вторникам и четвергам:

  • для жителей Тулы с 9.00 до 13.00 по адресу отделения МФЦ: Тула, ул. Демонстрации, д. 26-Б (флагманский центр «Мои документы»),
  • для жителей Новомосковска с 14.00 до 18.00 по адресу: г. Новомосковск, ул. Московская, д. 7.

Запись не требуется, достаточно посетить в отведенное время отделения МФЦ по указанным адресам. При себе нужно иметь паспорт.

Все обратившиеся получат консультации по вопросам защиты прав потребителей (составление претензий, разъяснение нормы действующего законодательства и алгоритма действий в конкретной ситуации и т. д.).

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