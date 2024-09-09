В 2025 году в Тульской области откроют три новых детских лагеря

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

9 сентября на еженедельном оперативном совещании под председательством врио главы региона Дмитрия Миляева обсудили итоги летней оздоровительной кампании.

Заместитель председателя правительства Ольга Гремякова доложила, что всего за летний сезон в оздоровительной кампании приняли участие 57 794 школьников. В регионе работало 16 загородных, 349 пришкольных лагерей, 44 лагеря труда и отдыха, пять палаточных лагерей. Летняя оздоровительная кампания прошла в штатном режиме. Всего за год планируется оздоровить не менее 99 тысяч ребят, в том числе осенью более 19 тысяч юных туляков.

Одна из востребованных мер поддержки родителей — возможность получить компенсацию за самостоятельно приобретенные путевки. В этом году выплачено 1503 компенсации, что на 40% больше, чем в прошлом.

На совещании обсудили досуг ребят во время летней оздоровительной кампании.

В этом году впервые дети из пришкольных лагерей побывали на бесплатных экскурсиях в музеях Тульской области.

Для детей, которые на школьных каникулах оставались дома, учреждения культуры, образования, спорта и молодежной политики провели более 23,5 тысяч мероприятий.

Работали 23 профильные смены, на которых ребята получили новые навыки в области журналистики и блогерства, спорта и творчества. Будет продолжена практика по проведению семинаров для руководителей профилей по соблюдению требований действующего законодательства, охране жизни и здоровья детей.

Более 5500 школьников отдохнули летом в десяти лагерях и санаториях Краснодарского края и Республики Крым, в том числе 700 ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации. Участниками профильных смен во Всероссийских детских центрах стали 97 юных туляков, они отдохнули в «Артеке», «Орленке» и «Океане». Кроме того, в Краснодарском крае и Республике Крым побывали 1500 детей из семей участников СВО и 500 детей из Мариуполя. Более 50 юных мариупольцев посетили оздоровительные лагеря Тульской области. Еще 100 мариупольских школьников отдохнут в Тульской области с середины декабря по 2 января 2025 года.

Ольга Гремякова отметила, что особое внимание в регионе уделено модернизации объектов отдыха и оздоровления детей. В 2024 году на это выделено 165 млн рублей, определено финансирование на 2025–2027 гг. На выделенные средства реконструируют и ремонтируют детские лагеря, благоустраивают территории, приобретают оборудование, мебель, монтируют модульные здания.

Продолжается работа по подготовке участия Тульской области в 2025–2026 гг. в федеральной программе по модернизации организаций детского отдыха. В 2025 году запланировано капитально отремонтировать пищеблоки в лагерях «Орленок», «им. С. Чекалина», «О. Кошевого», медблок в лагере «Орленок», а также возвести по 2 модульных жилых корпуса в лагерях «Ласточка» и «им. С. Чекалина».

На 2026 год запланированы капитальные ремонты пищеблоков в лагерях «Юность», «Сигнал», установка 2 модулей в лагере «Орленок».

Также в регионе вводятся в эксплуатацию новые загородные оздоровительные лагеря на условиях взаимодействия власти и бизнеса. В 2025 году планируется открытие 3 новых лагерей: «Солнечный», «Велегож», «Алексин-Бор».

Дмитрий Миляев поручил Ольге Гремяковой на заседании областной комиссии сделать детальный анализ летней оздоровительной кампании, выделить лучшие практики и разобрать недоработки.

— Для наших детей отдых в лагерях должен быть качественным и безопасным, — сказал Дмитрий Миляев.

Врио губернатора поручил главам администраций муниципалитетов, которым выделена субсидия на лагеря, держать на личном контроле выполнение работ. Нельзя допустить нарушения сроков ремонтных работ. К началу следующей летней оздоровительной кампании всё должно быть завершено.

— Завершилась летняя оздоровительная кампания, но совсем скоро начнется осенняя, зимняя и так далее. Главы администраций должны держать на личном контроле вопросы детского отдыха, — подчеркнул Дмитрий Миляев.

Кроме того, он попросил руководителей силовых структур усилить контроль безопасности на объектах детского отдыха, в том числе антитеррористической защищенности в период проведения осенней кампании. При необходимости необходимо провести дополнительные инструктажи с руководителями и сотрудниками лагерей.