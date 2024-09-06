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Лихач из Тульской области оплатил 175 штрафов, чтобы не лишиться Volkswagen Polo
Фото из архива Myslo

Лихач из Тульской области оплатил 175 штрафов, чтобы не лишиться Volkswagen Polo

Не желая расставаться с машиной, мужчина пополнил бюджет более, чем на 150 тысяч рублей.

На исполнении в отделении судебных приставов Богородицкого и Воловского районов Тульской области находились исполнительные производства в отношении 58-летнего мужчины.

Он систематически пренебрегал правилами дорожного движения и накопил 175 штрафов от ГИБДД на общую сумму свыше 150 тысяч рублей. Расплачиваться за свои дорожные «художества» лихач не торопился.

Приставы проверили имущественное положение неплательщика и выяснили, что на его имя зарегистрирован автомобиль Volkswagen Polo. Был составлен акт описи и ареста легковушки для последующей продажи на торгах.

В итоге, не желая становиться пешеходом, мужчина сразу же нашёл нужную сумму и оплатил все свои долги.

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Фотограф:
сегодня, в 19:40 0
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Место
Тульская область

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