Лихач из Тульской области оплатил 175 штрафов, чтобы не лишиться Volkswagen Polo

Фото из архива Myslo

Не желая расставаться с машиной, мужчина пополнил бюджет более, чем на 150 тысяч рублей.

На исполнении в отделении судебных приставов Богородицкого и Воловского районов Тульской области находились исполнительные производства в отношении 58-летнего мужчины.

Он систематически пренебрегал правилами дорожного движения и накопил 175 штрафов от ГИБДД на общую сумму свыше 150 тысяч рублей. Расплачиваться за свои дорожные «художества» лихач не торопился.

Приставы проверили имущественное положение неплательщика и выяснили, что на его имя зарегистрирован автомобиль Volkswagen Polo. Был составлен акт описи и ареста легковушки для последующей продажи на торгах.

В итоге, не желая становиться пешеходом, мужчина сразу же нашёл нужную сумму и оплатил все свои долги.