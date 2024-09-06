  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Алексине водитель нарушил ПДД и ему помахали рукой люди в форме - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Алексине водитель нарушил ПДД и ему помахали рукой люди в форме

В Алексине водитель нарушил ПДД и ему помахали рукой люди в форме

Видео с дорожной ситуацией опубликовали в Сети.

В телеграм-канале «Автохамы и ДТП | Тула» опубликовали видео, снятое в Алексине Тульской области. На записи видно, как за скорой, у которой включены спецсигналы, «увязалась» грузовая ГАЗелью. Когда автомобили проезжали мимо стоявшего в ожидании встречного потока, нарушителя взмахом руки попытался остановить, предположительно, сотрудник Росгвардии. Однако, у него ничего не получилось.  

«Пристроился за скорой и проскочил железнодорожный переезд на запрещающий сигнал», - сообщил автор кадров.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: [email protected]. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962)272−02−02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.
Сюжет: Накажи автохама
В Туле водитель минивэна едва не устроил лобовое на пешеходном переходе
Дежурная часть
В Туле водитель минивэна едва не устроил лобовое на пешеходном переходе
сегодня, в 17:17, 6 678 2
В Туле из внедорожника на ходу выпал газовый баллон: видео
Дежурная часть
В Туле из внедорожника на ходу выпал газовый баллон: видео
вчера, в 20:10, 22 2481 4
В Туле водитель бесцеремонно развернулся в запрещенном месте
Дежурная часть
В Туле водитель бесцеремонно развернулся в запрещенном месте
вчера, в 17:10, 12 1051 2
На ул. Демидовской пешеходы запутались в светофорах
Дежурная часть
На ул. Демидовской пешеходы запутались в светофорах
4 сентября, в 20:15, 10 2217 2

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 20:00 0
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
«Тулица» победила лидера группы в «Кубке Легенд»
«Тулица» победила лидера группы в «Кубке Легенд»
Лихач из Тульской области оплатил 175 штрафов, чтобы не лишиться Volkswagen Polo
Лихач из Тульской области оплатил 175 штрафов, чтобы не лишиться Volkswagen Polo
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.