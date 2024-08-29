Изготовлено более 4 млн бюллетеней для голосования на выборах в Тульской области

В ней приняли участие председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов, члены облизбиркома.
Председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов:
Павел Веселов
— Для проведения выборов губернатора Тульской области, депутатов Тульской области Думы и Тульской городской Думы изготовлено более 4 млн избирательных бюллетеней. Бюллетени будут доставлены в территориальные избирательные комиссии сотрудниками ФГУП «Главный центр специальной связи».
Начальник Управления специальной связи по Тульской области Иван Новоселов:
Иван Новоселов
— Доставка бюллетеней осуществляется на специализированном транспорте, который оборудован системой ГЛОНАСС, что позволит контролировать передвижение транспортных средств на всем пути следования. Для перевозки были разработаны специальные маршруты, которые позволят в кратчайшие сроки доставить бюллетени в территориальные избирательные комиссии.
Бюллетени из территориальных избирательных комиссий в участковые будут доставлены в сопровождении сотрудников полиции.
6, 7, 8 сентября состоятся выборы губернатора Тульской области, депутатов Тульской областной Думы и представительных органов местного самоуправления в 10 муниципальных образованиях региона, в том числе в Туле.