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Изготовлено более 4 млн бюллетеней для голосования на выборах в Тульской области

Изготовлено более 4 млн бюллетеней для голосования на выборах в Тульской области

29 августа состоялась приемка членами избиркома бюллетеней для голосования на выборах в Тульской области.

В ней приняли участие председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов, члены облизбиркома.

Председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов:

Павел Веселов

Павел Веселов

— Для проведения выборов губернатора Тульской области, депутатов Тульской области Думы и Тульской городской Думы изготовлено более 4 млн избирательных бюллетеней. Бюллетени будут доставлены в территориальные избирательные комиссии сотрудниками ФГУП «Главный центр специальной связи».

Начальник Управления специальной связи по Тульской области Иван Новоселов:

Иван Новоселов

— Доставка бюллетеней осуществляется на специализированном транспорте, который оборудован системой ГЛОНАСС, что позволит контролировать передвижение транспортных средств на всем пути следования. Для перевозки были разработаны специальные маршруты, которые позволят в кратчайшие сроки доставить бюллетени в территориальные избирательные комиссии.

Бюллетени из территориальных избирательных комиссий в участковые будут доставлены в сопровождении сотрудников полиции.

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6, 7, 8 сентября состоятся выборы губернатора Тульской области, депутатов Тульской областной Думы и представительных органов местного самоуправления в 10 муниципальных образованиях региона, в том числе в Туле.

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