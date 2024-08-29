Изготовлено более 4 млн бюллетеней для голосования на выборах в Тульской области

— Доставка бюллетеней осуществляется на специализированном транспорте, который оборудован системой ГЛОНАСС, что позволит контролировать передвижение транспортных средств на всем пути следования. Для перевозки были разработаны специальные маршруты, которые позволят в кратчайшие сроки доставить бюллетени в территориальные избирательные комиссии.