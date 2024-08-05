«Тулгорэлектротранс» ответил на публикацию о невыносимых условиях работы водителей

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По информации предприятия, режим труда и отдыха соблюдается в строгом соответствии с ТК РФ, а за самочувствием водителей следят медики.

Представители «Тулгорэлектротранса» отреагировали на откровенный рассказ водителя Алексея Ефремова, который пожаловался на невыносимые условия работы. Приводим комментарий полностью и без сокращений:

«Водители, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа по регулируемым тарифам в границах муниципального образования город Тула, работают на основании графика сменности.

Работа в выходной день оформляется в соответствии с ТК РФ по посменному заявлению. Работа на линии осуществляется по расписанию, составленному с учетом требований положения о труде и отдыхе водителей.

Весь водительский состав предприятия перед выездом на линию проходит предрейсовый медицинский осмотр, о чем свидетельствуют записи в журнале медицинского предрейсового осмотра водителей и отметки в путевом листе.

При возвращении с линии также водители в обязательном порядке проходят послерейсовый медицинский осмотр. На предприятии работают медицинские кабинеты и имеется необходимая лицензия, дающая право на проведения медицинских осмотров.

В целях увеличения укомплектованности линейными водителями Предприятием принимаются меры к набору водителей, в том числе в части обучения водителей троллейбусов, трамваев и автобусов с выплатой стипендии. В МКП «Тулгорэлектротранс» для водительского состава предоставляется увеличенный оплачиваемый отпуск, досрочный выход на пенсию, ежегодное проведение медицинских осмотров и действует профсоюзная организация (для реализации культурного досуга работников)».