7 млрд рублей: в Тульской области продолжатся поддержка сельхозпроизводителей

Глава региона подчеркнул, что за последние годы агропромышленный комплекс Тульской области достиг значительных результатов как в сфере животноводства, так и в производстве сельскохозяйственных культур.

Министр сельского хозяйства региона Алексей Степин сообщил, что в этом году общая посевная площадь составляет 940 тыс. га. Основу площадей традиционно занимают зерновые, зернобобовые и технические культуры. При этом площади посевов рапса и сои — максимальные в истории региона.

15 июля аграрии приступили к уборке урожая. Уже намолочено более 700 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур с трети посевной площади. Также ведется уборка рапса, картофеля и овощей.

Вопрос обеспеченности аграриев необходимыми материально-технически ресурсами находится на особом контроле.

Для помощи аграриям в уборке урожая правительство Тульской области ежегодно принимает все необходимые решения. Помимо прямых субсидий, действуют механизмы льготного и товарного кредитования.

Общий объем поддержки по всем направлениям составляет порядка 7 млрд рублей.

По поручению Дмитрия Миляева на прошедшей неделе более 170 заявителей в полном объеме получили субсидии на приобретение горюче-смазочных материалов.

Ранее Дмитрий Миляев поручал предусмотреть дополнительные меры поддержки для аграриев, использующих семена отечественной селекции. Алексей Степин сообщил, что в этом году доля использования отечественных семян увеличилась. Чтобы сохранить эту динамику, в бюджете области предусмотрены 15 млн рублей, которые аграрии получат до 1 октября. Мера поддержки сохранится и на будущий год. Дмитрий Миляев поручил продолжить эту работу.

«Необходимо обеспечить уборку урожая в полном объеме и достижением плановых показателей. Держите на контроле ход уборочных работ, а также проведение озимого сева, который надо провести в максимально сжатые и обоснованные сроки. Контролируйте, чтобы у аграриев были все необходимые материально-технические ресурсы», — сказал Дмитрий Миляев.