В Тульской детской областной больнице пройдет день открытых дверей

Фото Дмитрия Дзюбина.

21 июля с 8.00 до 15.00 в консультативно-диагностическом центре детской областной больницы пройдет день открытых дверей. Прием будут вести врач по иммунопрофилактике, врач-педиатр, кардиолог, офтальмолог, оториноларинголог, травматолог-ортопед, невролог, онколог, гинеколог, нефролог.

Запись на прием по тел. 8(4872) 48-50-05, звонки принимаются с 14 августа с 9.00 до 13.00.

Как сообщает минздрав Тульской области, на прием с собой необходимо взять страховой медицинский полис ребенка, СНИЛС, свидетельство о рождении или паспорт ребенка, выписку из амбулаторной карты или амбулаторную карту, результаты медицинских обследований и анализов (при наличии).

