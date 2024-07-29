В Суворовском районе открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

Фото: Минздрав Тульской области

Медицинскую помощь в новом ФАПе будут получать более 1040 человек, 104 из них – дети. Это жители населённых пунктов Ханино, Богданово, Аргуново, Дальне-Русаново и Лисово.

Объект оснащён современным медицинским оборудованием, благодаря которому можно пройти диспансеризацию, записаться на предварительный приём, сдать экспресс-анализы, поставить прививки, сделать ЭКГ и тонометрию глаз, а также получить помощь стоматолога. Для медиков здесь оборудованы процедурная и кабинеты.

В 2024 году по программе модернизации первичного звена в больницы Тульской области поступили 48 единиц медоборудования и 56 автомобилей. Также в этом году капитально отремонтируют 43 объекта здравоохранения и установят 33 модульных сооружения.