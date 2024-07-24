Веневские коммерсанты устроили на сельскохозяйственном участке свалку

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Нарушение было выявлено в ходе осуществления государственного земельного надзора.

Сотрудники межрегионального Управления Россельхознадзора провели выездное обследование земельного участка площадью 247,5 га, расположенного в Веневском районе Тульской области. Земля принадлежит коммерческой организации.

Выяснилось, что часть участка превратилась в свалку – там валяются коммунальные и строительные отходы: доски, стекло, шифер, битый кирпич, пластиковые пакеты и бутылки. Следы уборки отсутствуют, знаков и табличек, запрещающих сброс отходов, нет.

Владельцу участка объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований и предложено принять меры по ликвидации несанкционированной свалки и возвращению земли в сельскохозяйственный оборот.