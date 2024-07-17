Пляж в Щекинском районе признали опасным для детей

Фото Алексея Пирязева.

Администрацию муниципального образования обязали всё исправить. Правда, в срок до 1 июля 2025 года.

Щекинский межрайонный суд рассмотрел дело по исковому заявлению прокурора Щекино к администрации МО Огаревское Щекинского района.

Установлено, что пляж «Старина» в деревне Малые Озерки определен местом массового отдыха населения. Но на территории нет участков для купания детей и тех, кто не умеет плавать, где глубина должна быть не более 1,2 метра.

Суд установил, что пляж не соответствует требованиям безопасности. Он обязал администрацию муниципального образования отвести в месте массового отдыха участки акватории для купания детей в срок до 1 июля 2025 года.