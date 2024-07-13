Осенью Тула будет принимать телевизионный конкурс «ТЭФИ-Регион»

В год 30-летия Академии Российского телевидения первый этап конкурса будет проходить в г. Твери, 16 — 19 октября 2024 г. Финал и заключительные мероприятия конкурса — в г. Туле, 18 — 21 ноября 2024 г. В рамках образовательной программы конкурса примут участие представители онлайн-платформ, будет показ пилотных серий новых сериалов, дискуссия на тему «Как меняется телевидение», в которой примут участие ведущие специалисты отрасли, руководители телеканалов, ректоры и преподаватели профильных высших учебных заведений и т. д.