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Осенью Тула будет принимать телевизионный конкурс «ТЭФИ-Регион»

Осенью Тула будет принимать телевизионный конкурс «ТЭФИ-Регион»

На участие в 23-м Всероссийском телевизионном конкурсе «ТЭФИ-Регион 2024» поступило около 600 работ, допущено к участию — 517.

Организатор конкурса — Академия Российского телевидения. 
Номинации лидеры по количеству работ: «Просветительская программа» и «Документальный фильм» — по 65 работ в каждой. В номинацию «Репортер» в этом году поступило 58 работ. В номинацию «Интервьюер» — 38 работ. 

Телекомпании лидеры по количеству поданных работ: ОТРК «Югра» — 24 работы, «Кубань 24» — 21 работа, «Москва Медиа» — 17 работ. 

Генеральный директор АРТ Этери Левиева:

Этери Левиева

В год 30-летия Академии Российского телевидения первый этап конкурса будет проходить в г. Твери, 16 — 19 октября 2024 г. Финал и заключительные мероприятия конкурса — в г. Туле, 18 — 21 ноября 2024 г. В рамках образовательной программы конкурса примут участие представители онлайн-платформ, будет показ пилотных серий новых сериалов, дискуссия на тему «Как меняется телевидение», в которой примут участие ведущие специалисты отрасли, руководители телеканалов, ректоры и преподаватели профильных высших учебных заведений и т. д. 

 

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В настоящее время состав жюри формируется. Конкурс проводится при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Победители Всероссийского телевизионного конкурса получают приз ТЭФИ — бронзовую статуэтку «Орфей» работы скульптора Эрнста Неизвестного.

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