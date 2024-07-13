В Туле определили победителей первенства области в парной гонке преследования и гонке по очкам

Победителями и призёрами второго дня соревнований стали:
Парная гонка преследования:
- Софья Кудрявцева, Полина Репик;
- София Корниенко, Маргарита Кочетова;
- Виктория Букалова, Елизавета Корниенко;
- Кирилл Чурюкин, Вячеслав Шаповалов;
- Алексей Белобров, Артур Романов;
- Михаил Задорожный, Владислав Карев;
- Милана Бадаева, Полина Коновалова;
- Иван Кудрявцев, Глеб Левин;
- Григорий Кузнецов, Семен Хилькович;
- Матвей Воронин, Мирослав Снегирев;
- Александра Богнат, Дарья Болясова;
- Полина Машкова, Екатерина Чернова;
- Полина Анискина, Валерия Горелова;
- Матвей Козлов, Иван Шишкин;
- Владислав Казаков, Артем Самойлов;
- Тимур Степанов, Роман Янчук.
Групповая гонка по очкам:
- Софья Кудрявцева, Полина Репик, София Корниенко;
- Артур Романов, Вячеслав Шаповалов, Кирилл Чурюкин;
- Милана Бадаева, Полина Коновалова, Анна Полынкина;
- Матвей Воронин, Иван Кудрявцев, Григорий Кузнецов;
- Полина Машкова, Екатерина Чернова, Валерия Горелова;
- Иван Шишкин, Роман Янчук, Матвей Козлов.