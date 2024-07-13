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В Туле определили победителей первенства области в парной гонке преследования и гонке по очкам
Фото пресс-службы минспорта Тульской области.

В Туле определили победителей первенства области в парной гонке преследования и гонке по очкам

12 июля спортсмены разыграли награды в парной гонке преследования и гонке по очкам.

Победителями и призёрами второго дня соревнований стали:

Парная гонка преследования:

  • Софья Кудрявцева, Полина Репик;
  • София Корниенко, Маргарита Кочетова;
  • Виктория Букалова, Елизавета Корниенко;
  • Кирилл Чурюкин, Вячеслав Шаповалов;
  • Алексей Белобров, Артур Романов;
  • Михаил Задорожный, Владислав Карев;
  • Милана Бадаева, Полина Коновалова;
  • Иван Кудрявцев, Глеб Левин;
  • Григорий Кузнецов, Семен Хилькович;
  • Матвей Воронин, Мирослав Снегирев;
  • Александра Богнат, Дарья Болясова;
  • Полина Машкова, Екатерина Чернова;
  • Полина Анискина, Валерия Горелова;
  • Матвей Козлов, Иван Шишкин;
  • Владислав Казаков, Артем Самойлов;
  • Тимур Степанов, Роман Янчук.

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Групповая гонка по очкам:

  • Софья Кудрявцева, Полина Репик, София Корниенко;
  • Артур Романов, Вячеслав Шаповалов, Кирилл Чурюкин;
  • Милана Бадаева, Полина Коновалова, Анна Полынкина;
  • Матвей Воронин, Иван Кудрявцев, Григорий Кузнецов;
  • Полина Машкова, Екатерина Чернова, Валерия Горелова;
  • Иван Шишкин, Роман Янчук, Матвей Козлов.

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