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Тула вошла в десятку городов с самым ярким праздничным освещением России

Тула вошла в десятку городов с самым ярким праздничным освещением России

Опрос проводился в преддверии 11 июля, Дня художника по свету, приуроченного к дате изобретения А. Ладыгиным лампочки накаливания.

Российский сервис бронирования жилья для отдыха ТВИЛ.РУ провел в соцсетях опрос среди подписчиков о том, в каких городах страны самое красивое праздничное освещение и яркие световые шоу. 

На первом месте оказался город Санкт-Петербург. Его выбрали 33% голосовавших. Именно здесь появилось первое в России уличное освещение.

На втором месте Москва, за нее проголосовало 28% подписчиков. Уличного освещение в столице больше, чем в Лондоне и Париже.

На третьем месте Казань, ей отдали предпочтение 9% участников голосования. Она в последние несколько лет круто преобразилась, в том числе и за счет работы художников по свету.

На четвертом месте — Краснодар, который пришелся по душе 8% участников голосования. Особенно туристам понравилась иллюминация в знаменитом парке Галицкого, которая делает ночью это место еще более волшебным, чем днем.

Нижний Новгород собрал 7% голосов. Концепция великолепного освещения, которое сейчас поражает гостей города, была разработана к его 800-летию.

За Калининград высказалось 5% участников голосования. Людям нравится подсветка острова Канта, Рыбацкой деревни, свето-музыкальный фонтан в Калининграде, где недавно, в День города, демонстрировали великолепное лазерное шоу.

Владивосток выбрали 4% подписчиков. Визитной карточкой города давно стала многоярусная световая панорама, с отражением ночных огней в море. А в праздничные дни город становится еще красивее, на виадуках устанавливаются тематические конструкции, весь город украшается иллюминацией.

Ярославль отметили 3% всех голосовавших. В мае в честь юбилея города его высотную башню — Ярославну — украсили световым шоу с поздравлением, местной символикой, в том числе — силуэтом медведя.

Тула на 9-м месте, за нее проголосовало 2% подписчиков. Уличное освещение в Туле постоянно развивается, здесь тоже есть свои светомузыкальные фонтаны, световые праздничные шоу, восхищающие туристов.

За Новосибирск отдали голоса 1% участников опроса. Конечно, Санкт-Петербург и Москва пока более популярны, но и Новосибирску есть чем удивить — современными и разнообразными световыми объектами, иллюминацией, которая делает город светлее и ярче.

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