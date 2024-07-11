Безработный алексинец вломился в супермаркет, чтобы украсть оттуда еду и сигареты

В Алексине сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В дежурную часть обратился менеджер по безопасности одного из сетевых магазинов. Мужчина заявил, что неизвестный разбил входную дверь супермаркета и украл оттуда алкоголь, сигареты и еду.

Стражи порядка в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался безработный ранее судимый за кражу 54-летний местный житель. Мужчину задержали, он признал вину. В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела.