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Безработный алексинец вломился в супермаркет, чтобы украсть оттуда еду и сигареты

Безработный алексинец вломился в супермаркет, чтобы украсть оттуда еду и сигареты

Стражи порядка в кратчайшие сроки задержали воришку.

В Алексине сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В дежурную часть обратился менеджер по безопасности одного из сетевых магазинов. Мужчина заявил, что неизвестный разбил входную дверь супермаркета и украл оттуда алкоголь, сигареты и еду.

Стражи порядка в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался безработный ранее судимый за кражу 54-летний местный житель. Мужчину задержали, он признал вину. В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

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