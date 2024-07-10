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Жители д. Волоть боятся брать воду из родника: там нашли дохлую крысу
Фото Николая К.

Жители д. Волоть боятся брать воду из родника: там нашли дохлую крысу

Наш читатель считает, что пить такую воду теперь опасно для жизни.

В редакцию Myslo обратился житель д. Волоть Николай К. Мужчина сообщил, что много людей приезжают в деревню на лето, поэтому вопрос обеспечения питьевой водой здесь стоит на первом месте.

Раньше все жители ходили за водой к местному роднику. Но на днях их ждал неприятный сюрприз – прямо в воде была найдена дохлая крыса.

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– Труп грызуна лежал под крышкой, которую сделали специально, чтобы вода не загрязнялась, – объяснил наш читатель. – То есть, скорее всего, её туда намеренно подбросили. Из-за чьей-то глупой шутки мы остались без воды. Кто теперь будет проверять родник на безопасность?

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вчера, в 22:27 0
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