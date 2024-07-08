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От графического дизайнера до современного бригадира: где тулякам бесплатно пройти профобучение

От графического дизайнера до современного бригадира: где тулякам бесплатно пройти профобучение

Для туляков доступно более 130 бесплатных профессиональных образовательных программ.

Кадровый центр «Работа России» Тульской области предлагает жителям региона пройти бесплатное профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное образование. Это доступно благодаря федеральному проекту «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Одна из основных целей программы — трудоустроить или сохранить за гражданином рабочее место. Пройти обучение в 2024 году смогут порядка 1200 жителей области.

На данный момент для отдельных категорий граждан доступно более 130 образовательных программ, в числе которых:

  • 1С Программист;
  • Web-программист: с нуля до первых проектов;
  • Азбука цифры. Разработка интеграционных решений в среде 1С: Предприятие;
  • Азбука цифры. Специалист по тестированию в области информационных технологий;
  • Аналитик данных на Форсайт;
  • Аналитик данных: с нуля до разработки прикладных решений для бизнеса;
  • Библиотекарь будущего: от буквы до цифры;
  • Бухгалтерский учет, анализ и аудит;
  • Графический дизайнер: старт карьеры;
  • Кадровое администрирование с использованием современных цифровых технологий и инструментов;
  • Кадровое дело;
  • Кадровый учет: администрирование трудовых отношений;
  • Ландшафтный дизайн;
  • Обеспечение информационной безопасности в организации;
  • Профессия Современный бухгалтер: учет, налоги, 1С;
  • Психолог-консультант: с нуля до первого клиента;
  • Секретарь-администратор;
  • Системный администратор;
  • Современное государственное и муниципальное управление;
  • Современный библиотекарь в электронной среде;
  • Современный бригадир: эффективное управление, коммуникация, наставничество;
  • Современный рекрутер: эффективные инструменты привлечения персонала;
  • Социально-психологическое онлайн-консультирование;
  • Специалист SEO и SMM;
  • Специалист в сфере государственных и корпоративных закупок (44-ФЗ);
  • Специалист по государственным закупкам и работе по ЭТП;
  • Специалист по кадровому делопроизводству;
  • Специалист по управлению персоналом;
  • Таргетолог и SMM-специалист;
  • Тестировщик программного обеспечения;
  • Юриспруденция. Базовый уровень (правовое сопровождение деятельности);
  • Методист. Современные подходы к проектированию программ.

Очное обучение проходит на базе образовательных организаций, обладающих квалифицированными педагогами и необходимым оборудованием. Возможно дистанционное обучение, если оно предусмотрено для конкретной программы.

Ознакомиться с полным списком категорий граждан, для которых доступно обучение, узнать перечень образовательных программ и подать заявку можно здесь.

Получить консультацию можно в ближайшем кадровом центре «Работа России» или по номеру горячей линии 8-800 350 67 71.

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