От графического дизайнера до современного бригадира: где тулякам бесплатно пройти профобучение

Для туляков доступно более 130 бесплатных профессиональных образовательных программ.

Кадровый центр «Работа России» Тульской области предлагает жителям региона пройти бесплатное профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное образование. Это доступно благодаря федеральному проекту «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Одна из основных целей программы — трудоустроить или сохранить за гражданином рабочее место. Пройти обучение в 2024 году смогут порядка 1200 жителей области.

На данный момент для отдельных категорий граждан доступно более 130 образовательных программ, в числе которых:

1С Программист;

Web-программист: с нуля до первых проектов;

Азбука цифры. Разработка интеграционных решений в среде 1С: Предприятие;

Азбука цифры. Специалист по тестированию в области информационных технологий;

Аналитик данных на Форсайт;

Аналитик данных: с нуля до разработки прикладных решений для бизнеса;

Библиотекарь будущего: от буквы до цифры;

Бухгалтерский учет, анализ и аудит;

Графический дизайнер: старт карьеры;

Кадровое администрирование с использованием современных цифровых технологий и инструментов;

Кадровое дело;

Кадровый учет: администрирование трудовых отношений;

Ландшафтный дизайн;

Обеспечение информационной безопасности в организации;

Профессия Современный бухгалтер: учет, налоги, 1С;

Психолог-консультант: с нуля до первого клиента;

Секретарь-администратор;

Системный администратор;

Современное государственное и муниципальное управление;

Современный библиотекарь в электронной среде;

Современный бригадир: эффективное управление, коммуникация, наставничество;

Современный рекрутер: эффективные инструменты привлечения персонала;

Социально-психологическое онлайн-консультирование;

Специалист SEO и SMM;

Специалист в сфере государственных и корпоративных закупок (44-ФЗ);

Специалист по государственным закупкам и работе по ЭТП;

Специалист по кадровому делопроизводству;

Специалист по управлению персоналом;

Таргетолог и SMM-специалист;

Тестировщик программного обеспечения;

Юриспруденция. Базовый уровень (правовое сопровождение деятельности);

Методист. Современные подходы к проектированию программ.

Очное обучение проходит на базе образовательных организаций, обладающих квалифицированными педагогами и необходимым оборудованием. Возможно дистанционное обучение, если оно предусмотрено для конкретной программы.

Ознакомиться с полным списком категорий граждан, для которых доступно обучение, узнать перечень образовательных программ и подать заявку можно здесь.

Получить консультацию можно в ближайшем кадровом центре «Работа России» или по номеру горячей линии 8-800 350 67 71.