От графического дизайнера до современного бригадира: где тулякам бесплатно пройти профобучение

Кадровый центр «Работа России» Тульской области предлагает жителям региона пройти бесплатное профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное образование. Это доступно благодаря федеральному проекту «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Одна из основных целей программы — трудоустроить или сохранить за гражданином рабочее место. Пройти обучение в 2024 году смогут порядка 1200 жителей области.
На данный момент для отдельных категорий граждан доступно более 130 образовательных программ, в числе которых:
- 1С Программист;
- Web-программист: с нуля до первых проектов;
- Азбука цифры. Разработка интеграционных решений в среде 1С: Предприятие;
- Азбука цифры. Специалист по тестированию в области информационных технологий;
- Аналитик данных на Форсайт;
- Аналитик данных: с нуля до разработки прикладных решений для бизнеса;
- Библиотекарь будущего: от буквы до цифры;
- Бухгалтерский учет, анализ и аудит;
- Графический дизайнер: старт карьеры;
- Кадровое администрирование с использованием современных цифровых технологий и инструментов;
- Кадровое дело;
- Кадровый учет: администрирование трудовых отношений;
- Ландшафтный дизайн;
- Обеспечение информационной безопасности в организации;
- Профессия Современный бухгалтер: учет, налоги, 1С;
- Психолог-консультант: с нуля до первого клиента;
- Секретарь-администратор;
- Системный администратор;
- Современное государственное и муниципальное управление;
- Современный библиотекарь в электронной среде;
- Современный бригадир: эффективное управление, коммуникация, наставничество;
- Современный рекрутер: эффективные инструменты привлечения персонала;
- Социально-психологическое онлайн-консультирование;
- Специалист SEO и SMM;
- Специалист в сфере государственных и корпоративных закупок (44-ФЗ);
- Специалист по государственным закупкам и работе по ЭТП;
- Специалист по кадровому делопроизводству;
- Специалист по управлению персоналом;
- Таргетолог и SMM-специалист;
- Тестировщик программного обеспечения;
- Юриспруденция. Базовый уровень (правовое сопровождение деятельности);
- Методист. Современные подходы к проектированию программ.
Очное обучение проходит на базе образовательных организаций, обладающих квалифицированными педагогами и необходимым оборудованием. Возможно дистанционное обучение, если оно предусмотрено для конкретной программы.
Ознакомиться с полным списком категорий граждан, для которых доступно обучение, узнать перечень образовательных программ и подать заявку можно здесь.
Получить консультацию можно в ближайшем кадровом центре «Работа России» или по номеру горячей линии 8-800 350 67 71.