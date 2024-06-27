Впервые в Тульской области эндокринологи установили инсулиновую помпу пациентке с сахарным диабетом. Это медицинское устройство непрерывного подкожного введения инсулина для лечения этого заболевания.
Процедуру провели врачи эндокринологического отделения Тульской областной клинической больницы пациентке, которая в течение 17 лет страдает сахарным диабетом 1 типа, 5 лет наблюдается у эндокринологов областной больницы.
Особенность течения заболевания обусловлена нестабильной гликемией, небольшой потребностью в инсулине, малейшая передозировка может спровоцировать гипогликемическое состояние вплоть до комы.
Такое состояние пациентов требует осторожного и правильного подхода к назначению и введению необходимых доз инсулина.
Пациентка была мотивирована на установку помпы и категорически отказалась устанавливать ее в каком-либо другом регионе, доверяя исключительно своим лечащим врачам — эндокринологам областной клинической больницы. Об этом сообщили в медучреждении.
Установка инсулиновой помпы относится к высокотехнологичной медицинской помощи, которую пациенты получают бесплатно по ОМС.