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Впервые в Тульской области эндокринологи установили инсулиновую помпу пациентке с сахарным диабетом
Фото Тульской областной клинической больницы.

Впервые в Тульской области эндокринологи установили инсулиновую помпу пациентке с сахарным диабетом

Всего в этом году в регионе такие устройства установят 10 людям.

Впервые в Тульской области эндокринологи установили инсулиновую помпу пациентке с сахарным диабетом. Это медицинское устройство непрерывного подкожного введения инсулина для лечения этого заболевания.

Процедуру провели врачи эндокринологического отделения Тульской областной клинической больницы пациентке, которая в течение 17 лет страдает сахарным диабетом 1 типа, 5 лет наблюдается у эндокринологов областной больницы.

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Особенность течения заболевания обусловлена нестабильной гликемией, небольшой потребностью в инсулине, малейшая передозировка может спровоцировать гипогликемическое состояние вплоть до комы.

Такое состояние пациентов требует осторожного и правильного подхода к назначению и введению необходимых доз инсулина.

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Пациентка была мотивирована на установку помпы и категорически отказалась устанавливать ее в каком-либо другом регионе, доверяя исключительно своим лечащим врачам — эндокринологам областной клинической больницы. Об этом сообщили в медучреждении.

Установка инсулиновой помпы относится к высокотехнологичной медицинской помощи, которую пациенты получают бесплатно по ОМС.

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