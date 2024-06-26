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Депутаты передали помещение движению «Народный фронт за Россию» и внесли изменения в Генплан Тулы
Фото пресс-службы Тульской городской Думы.

Депутаты передали помещение движению «Народный фронт за Россию» и внесли изменения в Генплан Тулы

В среду, 26 июня, прошло 63-е очередное заседание Тульской городской Думы. Вот некоторые его решения.

Депутаты единогласно поддержали проект решения о предоставлении в безвозмездное пользование нежилого муниципального помещения по ул. Ф. Смирнова, 7 Общероссийскому общественному движению «Народный фронт за Россию».

С первых дней специальной военной операции организация помогает участникам СВО и их семьям, жителям ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской и Белгородской областей, вынужденным переселенцам.

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— Благодаря активистам Народного фронта для миллионов людей в нашей стране была создана возможность внести свой вклад в общее дело. В рамках инициированного ОНФ проекта «Все для Победы!» с начала спецоперации были собраны миллиарды рублей для оказания дополнительной помощи нашим бойцам, отправлены сотни тысяч тонн гуманитарных грузов, оказана помощь большому количеству людей.

Сегодня Народный фронт объединяет миллионы патриотов, которые всеми силами стремятся помочь военнослужащим, защищающим нашу страну от неонацизма в зоне СВО.

Мужчины, заключившие контракт с Минобороны, с честью выполняют свой долг, проявляя небывалую самоотверженность и героизм.

Мы ждем их, помогаем и знаем, что они вернутся домой с долгожданной победой. Депутаты Тульской городской Думы всегда оказывают содействие таким организациям, благодаря которым эффективно реализуются различные благотворительные проекты, — отметила глава города Тулы, член фракции «Единая Россия» Ольга Слюсарева.

Также был рассмотрен проект решения о внесении изменений в Генеральный план муниципального образования город Тула. В градостроительных документах будут отражены планируемые к строительству и реконструкции дороги: от Калужского шоссе до ул. 5-й Лихвинский проезд, от Калужского шоссе до ул. Оружейной, в районе ЖК «Новая Тула», от ул. Генерала Маргелова до Калужского шоссе. Учтено также намеченное строительство школ на территории ЖК «Суворовский-2», «Пряничная слобода» и «Платон Парк».

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— Ключевые поправки в градостроительные документы учитывают перспективное развитие муниципалитета. Речь прежде всего идет о крупных и важных стройках, таких как образовательные учреждения, дорожно-транспортные развязки и новые улицы. Локальные корректировки затрагивают границы территорий и функционал зон в некоторых населенных пунктах.

Безусловно, любое внесение изменений связано с интересами жителей, инвесторов, города.

Поэтому все изменения в обязательном порядке были вынесены на обсуждение общественности в рамках публичных слушаний. Поступившие замечания и предложения учтены в итоговом документе, который сегодня представили на утверждение депутатам, — пояснила заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Анастасия Дементьева.

На заседании депутаты рассмотрели вопрос об определении органа местного самоуправления, уполномоченного на проведение мероприятий, предусмотренных статьей 287.7 Гражданского кодекса РФ. 

Согласно федеральному законодательству, если собственник помещения использует его не по назначению, систематически нарушает права и интересы соседей либо бесхозяйственно содержит помещение, допуская его разрушение, собственнику выносится предупреждение о необходимости устранить нарушения. А если они влекут разрушение помещения, также назначается соразмерный срок для его ремонта.

В случае если собственник проигнорирует предупреждение, администрация вправе подать на нарушителя иск в суд. Судебный орган может принять решение о продаже с публичных торгов такого помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения.

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— В соответствии с требованием федерального законодательства должен быть определен орган местного самоуправления, который будет проводить мероприятия по выявлению таких собственников-нарушителей.

Безусловно, выселение — это крайняя мера. Применяться она будет только по решению суда.

Собственникам будет выплачиваться сумма от продажи помещения. Подчеркну, что основной критерий подачи искового заявления — игнорирование требований о приведении жилья в надлежащее состояние. Часто от жителей поступают жалобы на нерадивых соседей, которые содержат в квартирах большое количество домашних животных ненадлежащим образом либо устраивают антисанитарию и захламляют свое жилье мусором. Теперь администрация Тулы наделена соответствующими полномочиями, — отметил заместитель председателя Тульской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Евгений Смолянинов.

Депутаты поддержали проект решения.

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