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Сотрудника «Тулаавтодора» оштрафовали за плохое содержание дороги «Тула – Ленинский»
Фото: пресс-служба прокуратуры Тульской области

Сотрудника «Тулаавтодора» оштрафовали за плохое содержание дороги «Тула – Ленинский»

Местная прокуратура вместе с представителями Госавтоинспекции провела проверку исполнения дорожного законодательства.

Выяснилось, что автодорога «Тула – Ленинский» содержится сотрудниками ГУ ТО «Тулаавтодор» ненадлежащим образом: асфальт не очищен от смета, частично отсутствует разметка, а знак пешеходного перехода рядом с домом № 12 по ул. Октябрьской в д. Барсуки установлен неправильно.

Для устранения нарушений руководителю учреждения внесено представление, а ответственное должностное лицо оштрафовано на 20 тысяч рублей по административной статье «Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог».

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