«Земляникой лес не обидел»: туляки делятся в соцсетях кадрами первого летнего урожая

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На минувшей неделе в Тульской области прошли обильные дожди. Это побудило многих заядлых грибников отправиться в лес. Своим «уловом» многие поделились в группе «Грибы в Туле и Тульской области».

«Венёвский район. Из грибов один маленький червивый белый, зато земляникой лес не обидел», – пишет Алексей В.

Евгений С. отправился на «тихую охоту» в Крапивну и, судя по фотографиям, преуспел – набрал два небольших ведёрка грибов и целый контейнер мелкой лесной земляники.

А Ольге Ш. в Суворове и Крапивне досталась целая гора лисичек: «Можно белой лисички набрать покрупнее, да на толстой ноге. Вообще в лесу очень много крепких глухих грибов».