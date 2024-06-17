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«Земляникой лес не обидел»: туляки делятся в соцсетях кадрами первого летнего урожая
Фото: vk.com/club97470763

«Земляникой лес не обидел»: туляки делятся в соцсетях кадрами первого летнего урожая

Любители «тихой охоты» открыли грибной сезон.

На минувшей неделе в Тульской области прошли обильные дожди. Это побудило многих заядлых грибников отправиться в лес. Своим «уловом» многие поделились в группе «Грибы в Туле и Тульской области».  

«Венёвский район. Из грибов один маленький червивый белый, зато земляникой лес не обидел», – пишет Алексей В.

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Евгений С. отправился на «тихую охоту» в Крапивну и, судя по фотографиям, преуспел – набрал два небольших ведёрка грибов и целый контейнер мелкой лесной земляники.

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А Ольге Ш. в Суворове и Крапивне досталась целая гора лисичек: «Можно белой лисички набрать покрупнее, да на толстой ноге. Вообще в лесу очень много крепких глухих грибов».

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вчера, в 20:43 +1
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