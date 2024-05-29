В Туле прошло заседание по обороне и безопасности

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

28 мая в Ситуационном центре губернатора прошло заседание Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. В нем приняли участие председатель комитета Владимир Булавин, сенатор от Тульской области Марина Левина и др.

От имени врио губернатора Дмитрия Миляева участников приветствовал его заместитель Сергей Егоров.

— В это непростое время одна из важнейших задач — комплексная защита оборонных предприятий и объектов критической инфраструктуры. Уверен, что консолидация усилий и серьезный системный подход к решению этой задачи позволят нам добиться необходимых результатов, — сказал Сергей Егоров.

Он отметил, что на тульских предприятиях работают профессионалы, выдающиеся мастера. Они делают всё возможное для обеспечения наших военнослужащих новейшими достижениями ОПК.

Владимир Булавин поблагодарил Дмитрия Миляева за возможность провести заседание комитета в регионе.

— Выбор Тульской области для проведения заседания неслучаен. Тула — город оружейников, на протяжении многих веков поставлявший оружие для Российской армии. Сегодня в условиях СВО роль тульских оружейников в укреплении обороноспособности нашей Родины существенно возросла, — отметил председатель комитета.

Опыт Тульской области планируется распространить и в другие субъекты РФ.