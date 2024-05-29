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С начала года 1,9 тысячи тульских семей улучшили жилищные условия c помощью маткапитала

С начала года 1,9 тысячи тульских семей улучшили жилищные условия c помощью маткапитала

400 семей использовали материнский капитал на прямую покупку жилья без привлечения кредитных средств.

По заявлениям таких семей региональное Отделение СФР перечислило 224,5 миллиона рублей. Еще 1,5 тысячи семей оплатили кредиты в банках на общую сумму 941,5 миллиона рублей.

Покупка жилья — одно из самых популярных направлений использования материнского капитала. Семьи могут вступить в кооператив или взять кредит. Также предусмотрена возможность строительства дома на материнский капитал без использования кредитных средств.

Потратить деньги на улучшение жилищных условий можно, когда ребенку исполнится три года. Исключение — погашение основного долга или первоначального взноса по ипотеке. Средства в таком случае можно вложить сразу после рождения или усыновления ребенка.

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