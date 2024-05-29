С начала года 1,9 тысячи тульских семей улучшили жилищные условия c помощью маткапитала

По заявлениям таких семей региональное Отделение СФР перечислило 224,5 миллиона рублей. Еще 1,5 тысячи семей оплатили кредиты в банках на общую сумму 941,5 миллиона рублей.

Покупка жилья — одно из самых популярных направлений использования материнского капитала. Семьи могут вступить в кооператив или взять кредит. Также предусмотрена возможность строительства дома на материнский капитал без использования кредитных средств.

Потратить деньги на улучшение жилищных условий можно, когда ребенку исполнится три года. Исключение — погашение основного долга или первоначального взноса по ипотеке. Средства в таком случае можно вложить сразу после рождения или усыновления ребенка.