В Туле ребенок поверил мошенникам и перевел им деньги с телефона матери

В Туле сотрудники полиции ищут подозреваемых в мошенничестве, сообщает пресс-служба ведомства.
В дежурную часть обратилась 41-летняя местная жительница. Женщина заявила, что некие злоумышленники в «Телеграме» списались с её дочкой и убедили её в том, что она выиграла призы в компьютерной игре.
Чтобы получить призы, необходимо было перевести некую сумму — 83 683 рубля. Девочка послушалась и с телефона матери перевела мошенникам всю сумму.
В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.