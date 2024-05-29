В Туле ребенок поверил мошенникам и перевел им деньги с телефона матери

Проходимцы убедили девочку в том, что она выиграла в компьютерной игре.

В Туле сотрудники полиции ищут подозреваемых в мошенничестве, сообщает пресс-служба ведомства.

В дежурную часть обратилась 41-летняя местная жительница. Женщина заявила, что некие злоумышленники в «Телеграме» списались с её дочкой и убедили её в том, что она выиграла призы в компьютерной игре.

Чтобы получить призы, необходимо было перевести некую сумму — 83 683 рубля. Девочка послушалась и с телефона матери перевела мошенникам всю сумму.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.