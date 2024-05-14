Дюмин: «Тульская область останется в зоне моего пристального внимания»

В правительстве бывшего губернатора проводили аплодисментами. Публикуем полный текст обращения Алексея Дюмина к правительству:

«В соответствии с Указом Президента Российской Федерации я назначен на новую должность. Работать вместе с вами было большой честью. Тульская область стала для меня родной. За 8 с лишним лет нам многое удалось. Я горжусь нашими успехами. Были реализованы крупные инфраструктурные и инвестиционные проекты, которые оказали влияние на развитие экономики и промышленности региона и страны в целом.

В 2 раза выросли доходы регионального бюджета, что в свою очередь позволило реализовать значительное количество социальных проектов, направленных на повышение качества жизни людей. Построены новые школы, детские сады, перинатальный и онкологический центры, крупные спортивные объекты.

Несмотря на внешние вызовы (это и пандемия, и беспрецедентное санкционное давление), региональная экономика показывает положительную динамику в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве. А главное — нам начали доверять жители. И это доверие дорогого стоит.

Уверен, что курс развития региона будет продолжен. И каждый на своем месте будет работать с полной отдачей на благо нашей любимой Тульской области.

Несмотря на то, что перехожу на новую должность, Тульская область останется в зоне моего пристального внимания. Я всегда буду рядом. Тула — моя родная земля», — сказал Алексей Дюмин.

Врио губернатора Дмитрий Миляев отметил, что под руководством Алексея Дюмина в регионе велась большая созидательная работа. «Мы будем продолжать всестороннее развитие региона и сделаем все, чтобы не подвести Алексея Геннадьевича», — подчеркнул он.