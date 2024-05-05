«Берегите себя и родных!»: Алексей Дюмин поздравил жителей Тульской области с Пасхой

Он пожелал, чтобы Светлое Христово Воскресение дарило всем нам надежду.

«Дорогие жители Тульской области! Уважаемые священнослужители! Поздравляю вас с Пасхой!

Этот светлый праздник символизирует торжество жизни, наполняет сердца верующих радостью и теплотой, вдохновляет нас на добрые помыслы и поступки.

Пусть Светлое Христово Воскресение дарит всем нам надежду, напоминает о важности таких незыблемых христианских ценностей, как милосердие, сострадание и любовь к ближнему.

Берегите себя и своих родных, поддерживайте близких, помогайте страждущим.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и всего самого доброго!

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин».