Рано утром 5 мая в Ефремове загорелась пятиэтажка: пострадал человек

Фото ГУ МЧС по Тульской области

Утром 5 мая в Ефремове случился пожар в квартире на 3 этаже пятиэтажки. Сотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС эвакуировали 26 человек.

Звенья газодымозащитной службы ПСЧ-29 по лестницам с применением спасательных устройств спасли одного человека. Еще один житель спускался под контролем пожарных по автолестнице из окна третьего этажа.

В результате пожара выгорела комната размером 3х4 м. Пострадал 48-летний мужчина.

Огонь ликвидировали 13 специалистов и 4 единицы спецтехники регионального МЧС.

Причину пожара предстоит установить дознавателям.