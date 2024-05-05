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Рано утром 5 мая в Ефремове загорелась пятиэтажка: пострадал человек
Фото ГУ МЧС по Тульской области

Рано утром 5 мая в Ефремове загорелась пятиэтажка: пострадал человек

Спасатели эвакуировали 26 человек.

Утром 5 мая в Ефремове случился пожар в квартире на 3 этаже пятиэтажки. Сотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС эвакуировали 26 человек.

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Звенья газодымозащитной службы ПСЧ-29 по лестницам с применением спасательных устройств спасли одного человека. Еще один житель спускался под контролем пожарных по автолестнице из окна третьего этажа.

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В результате пожара выгорела комната размером 3х4 м. Пострадал 48-летний мужчина.

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Огонь ликвидировали 13 специалистов и 4 единицы спецтехники регионального МЧС. 

Причину пожара предстоит установить дознавателям.

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