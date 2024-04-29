В ЦФО летнее тепло сменится черёмуховыми холодами

В понедельник синоптическая ситуация в Центральной России погода солнечная, сухая и по-майски теплая. Во вторник характер синоптической ситуации не изменится, и заключительный день апреля будет погожим и уже по-летнему тёплым: под утро +6…+9°, после полудня +20…+23°.

На Первомай в ЦФО прорвется холодный атмосферный фронт, отмечаясь локальным скоротечным дождем. В сумерках +10…+13°, в разгар дня +16…+19°.

В четверг скажется влияние скандинавского антициклона, благодаря чему распогодится, но придут «черёмуховые» холода – минимальная температура составит +3…+6°, максимальная +11…+14°. В пятницу столичный регион зацепит холодный фронт, из-за чего кое-где может брызнуть небольшой дождь. Ночью +1…+4°, в середине дня +10…+13°.