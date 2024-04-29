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Тульская детская железная дорога в Новомосковске открыла сезон

Тульская детская железная дорога в Новомосковске открыла сезон

К работе приступили более 900 ребят.

На Тульской детской железной дороге в Новомосковске стартовал сезон летней практики. Более 900 воспитанников малой магистрали после сдачи квалификационных экзаменов приступили к работе. 

Ребята водят поезда и обслуживают всю инфраструктуру хоть и малой, но вполне настоящей железной дороги. Как и прежде пассажиры отправляются в небольшое путешествие в тематических вагонах «Чебурашка», «Музыкальный» и «Экскурсионный». Ещё один вагон посвящен Дню Победы и освобождению Сталиногорска (ныне г. Новомосковск).

В мае поезда будут курсировать в выходные и праздничные дни, а в июне–августе — по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. 

Время работы: с 10.00 до 17.00. 

Цена билета: 45 рублей для детей и 55 рублей для взрослых.

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Автор:
сегодня, в 19:03 0
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Место
Новомосковск

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