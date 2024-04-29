Тульская детская железная дорога в Новомосковске открыла сезон

К работе приступили более 900 ребят.

На Тульской детской железной дороге в Новомосковске стартовал сезон летней практики. Более 900 воспитанников малой магистрали после сдачи квалификационных экзаменов приступили к работе.

Ребята водят поезда и обслуживают всю инфраструктуру хоть и малой, но вполне настоящей железной дороги. Как и прежде пассажиры отправляются в небольшое путешествие в тематических вагонах «Чебурашка», «Музыкальный» и «Экскурсионный». Ещё один вагон посвящен Дню Победы и освобождению Сталиногорска (ныне г. Новомосковск).

В мае поезда будут курсировать в выходные и праздничные дни, а в июне–августе — по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Время работы: с 10.00 до 17.00.

Цена билета: 45 рублей для детей и 55 рублей для взрослых.