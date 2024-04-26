В Тульской области проверяют готовность детских лагерей к летнему оздоровительному сезону

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова провела заседание межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей.

— Губернатор Алексей Дюмин уделяет большое внимание развитию инфраструктуры детских лагерей, укреплению их материально-технической базы. И наша задача — провести летнюю оздоровительную кампанию на самом высоком уровне, обеспечив безопасность, занятость и разнообразный досуг детей.

Заместитель министра образования Тульской области Ольга Макарова доложила, что летняя оздоровительная кампания стартует 27 мая. С 15 апреля проходят комиссионные выезды во все стационарные загородные оздоровительные учреждения. В них принимают участие представители министерства образования региона и контрольно-надзорных органов. 3 мая стартует приемочная кампания, которая завершится 15 мая.

Летом ребят будут принимать 16 загородных детских лагерей, 360 лагерей с дневным пребыванием, 43 лагеря труда и отдыха и 4 палаточных лагеря. Всего в 2024 году планируется оздоровить не менее 96 тыс. детей (62,8% от общего числа).

Руководитель Роспотребнадзора по Тульской области Александр Ломовцев сообщил, что в период оздоровительной кампании ведомство уделяет большое внимание перевозке детей, качественному и безопасному питанию в лагерях, недопущению их переполнения, а также противоклещевой обработке территорий.

На заседании заслушали доклады об итогах подготовки к летней оздоровительной кампании лагерей Тулы и Ефремова. А также обсудили проведение летних профильных смен от «Движения первых».